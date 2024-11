La ex Jefa Distrital de Educación de Brandsen habló sobre la intempestiva salida de su cargo y agradeció a toda la comunidad docente por el apoyo recibido.

En una entrevista con el programa radial Grassi.com, Stella Maris Delgado expresó su sorpresa y decepción tras haber sido removida de su cargo como Jefa Distrital local. La decisión, tomada desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, no incluyó explicaciones detalladas. “Es un poco violento, pero es así. Uno acompaña porque cuando uno toma el cargo es así”, explicó con pesar.

Al inicio de la conversación, Stella admitió que “son cargos políticos”, reconociendo la naturaleza temporal de su rol. Sin embargo, expresó su orgullo por el proyecto pedagógico que encabezó, declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante hace apenas dos meses. “En estos tan pocos meses de gestión, hemos podido avanzar muchísimo”, afirmó.

Durante su tiempo en el cargo, encabezó el proyecto que invita a las escuelas e instituciones a ser parte de la historia en el marco de los 150 años que Brandsen cumplirá en el próximo 2025. “Estoy tan orgullosa de ese proyecto y el vuelo que tomó… cómo las escuelas abrieron a la historia, la cultura. Eso me da tranquilidad, sé que hice una gestión de 24/7, de mucha articulación”, declaró.

Sobre su despido, Stella mencionó haber notado una falta de apoyo en los últimos meses y una falta de recursos para realizar su trabajo de manera óptima. “Tampoco se puede trabajar sin recursos o acompañamiento”, confesó, sugiriendo que el conflicto puede haberse originado en diferencias con el apoyo distrital y provincial.

La entrevistada dejó entrever que su estilo de gestión, caracterizado por la transparencia y la empatía, podría haber sido un factor en la decisión: “Siempre trabajé desde el respeto y la profesionalidad… tal vez eso genera incomodidad en otros ámbitos”. Aunque lamenta su salida, agradeció a las escuelas, familias, docentes y compañeros municipales por el apoyo recibido.

Stella recibió múltiples llamadas de respaldo de la comunidad educativa, aunque algunos contactos, según comentó, faltaron. En un momento personal complejo, Stella reflexionó sobre la naturaleza de la política: “Uno tiene que ser empático… siempre desde el diálogo y la buena convivencia”.

Pese a su salida, Stella Maris Delgado aseguró que seguirá comprometida con la educación en cualquier espacio donde pueda aportar: “Política o no, es como ser docente, uno nunca deja de serlo”.

«Su salida nos tomó por sorpresa y generó muchas interrogantes»



Quien también habló sobre el tema en Grassi.com fue su compañero de espacio en el Frente Renovador y presidente del HCD local, Daniel Caraballo.



Consultado sobre las posibles razones de la separación, reconoció que aún no cuenta con información precisa. «Es muy reciente y todavía no tenemos un análisis detallado. «El abanico de posibilidades es amplio, pero lo que sí puedo asegurar es que Stella era una funcionaria comprometida y su salida representa una pérdida para el distrito», enfatizó.



«Si bien los cargos son del Estado y no de las personas, es inevitable que la salida genere cierta inquietud», expresó.

