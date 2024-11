El presidente del HCD se refirió a la salida de la Jefa Distrital de Educación y si bien sabe que este tipo de cuestiones son habituales «puedo asegurar que Stella es una funcionaria comprometida«.

En un clima de incertidumbre, el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Brandsen, Daniel Caraballo, expresó su preocupación por la repentina salida de Stella Maris Delgado de la Jefatura Distrital de Educación. En diálogo exclusivo con Grassi.com, el referente del Frente Renovador analizó las posibles razones detrás de esta decisión y cuestionó el impacto que podría tener en los proyectos educativos del distrito.

«La salida de Stella Delgado nos tomó por sorpresa y generó muchas interrogantes», afirmó Caraballo. Consultado sobre las posibles razones de la separación, Caraballo reconoció que aún no cuenta con información precisa. «Es muy reciente y todavía no tenemos un análisis detallado», indicó. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que se trate de una decisión política interna. «El abanico de posibilidades es amplio, pero lo que sí puedo asegurar es que Stella era una funcionaria comprometida y su salida representa una pérdida para el distrito», enfatizó.

El presidente del Concejo recordó la aprobación unánime del proyecto educativo presentado por Delgado en el HCD y destacó su importancia para la comunidad. «Tenía el respaldo de todas las fuerzas políticas y era una muestra de la unidad que estamos construyendo en Brandsen», señaló Caraballo y remarcó la labor de Delgado: «Era una figura clave en la planificación de los festejos por los 150 años de Brandsen y su compromiso era incuestionable».

Caraballo hizo un llamado a la transparencia y a la búsqueda de respuestas. «Necesitamos conocer las razones detrás de esta decisión para poder evaluar sus consecuencias y tomar las medidas necesarias», afirmó.

Caraballo también hizo hincapié en el impacto que esta situación podría tener en el Frente Renovador, espacio que comparte junto a Delgado: «Si bien los cargos son del Estado y no de las personas, es inevitable que la salida genere cierta inquietud», expresó.

LA ENTREVISTA COMPLETA

