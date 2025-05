En diálogo con Grassi.com, el expresidente de la Sociedad Rural, enfatizó que es un problema que se arrastra desde hace más de una década, afectando a distintas gestiones municipales.

Pereyra junto a Gustavo Lorenti

El pasado sábado habló Luis Pereyra, para Grassi.com (Estación Radio). Allí, el expresidente de la Sociedad Rural Coronel Brandsen se refirió al prolongado deterioro de los caminos rurales del distrito y respondió a las acusaciones de “complicidad y robo” que formuló la exdelegada de Gómez, Nelly Trucco. Dijo que esas declaraciones son “desacertadas, desinformadas y una falta de respeto hacia la institución”.

“Me parece que hay que informarse siempre un poco más antes de salir a los medios como ha salido ella. Decir que hay una complicidad entre la Sociedad Rural y la Comuna me parece que no tiene nada que ver con la realidad”, afirmó.

Pereyra reconoció que la situación de los caminos rurales es crítica, pero aclaró que no es nueva: “Es una problemática de no menos de 12 a 14 años. No se trata de este gobierno solamente. Ya con el gobierno anterior, y con el anterior al anterior, venimos con los mismos problemas”. Según explicó, la falta de inversión municipal en la red vial es estructural: “Nadie ha invertido las tasas de la red vial como corresponde. Esa es la verdad”.

Durante su gestión como presidente de la Sociedad Rural, Pereyra afirmó haber intentado generar diálogo con las autoridades locales: “En la época en que estaba Gastón Arias, lo convoqué más de 20 o 25 veces para hablar del tema. Jamás tuve respuesta. Después vino Daniel Cappelletti y en su primer mandato se hizo algo, pero en el segundo, a mi criterio, no se hizo absolutamente nada. Aunque fue favorecido por la sequía -cuando los caminos no se destruyen tanto-, se podrían haber consolidado para evitar el deterioro actual”.

También hubo intentos por establecer convenios público-privados. “Hicimos gestiones tanto con Cappelletti como con Fernando Raitelli. Fueron poco fructíferas”, lamentó.

El entrevistado detalló que la Sociedad Rural propuso en su momento la creación de una comisión vial y la transferencia directa del 70% de la recaudación de la tasa de red vial, más un porcentaje de las tasas de guías, marcas y señales, y el 100% de los fondos provinciales correspondientes a la Ley 13.010. “Nunca se concretó nada. Ni siquiera se logró ese 70% de la red vial que habíamos propuesto”, aseguró.

Además, explicó el origen de la tasa de guías, marcas y señales: “Eso viene de la época en que la hacienda se trasladaba por arreo. Cuando llovía, se destruían los caminos, y esa tasa era para repararlos. Hoy esa tasa existe, pero no se destina a lo que corresponde”.

Respecto al nivel actual de recaudación, señaló que cuando asumió el gobierno de Raitelli, la cobrabilidad de la tasa de red vial era del 80%. “Hoy está en el 60, 61%, como máximo. Y con ese nivel de recaudación, es imposible emprender una obra seria. En Brandsen tenemos más de 600 km de caminos rurales, incluyendo caminos provinciales como la 54, la 53 y la 58, que también debe mantener el municipio”.

Cuando se le preguntó si existían internas dentro de la Sociedad Rural respecto a este tema o la gestión de Lorenti, Pereyra fue categórico: “No, absolutamente no. Todos seguimos el mismo camino. Estamos muy de acuerdo con la gestión que se está realizando. Somos constantes en el reclamo, siempre buscando soluciones que beneficien al sector agropecuario”.

Finalmente, cuestionó las motivaciones de las acusaciones en su contra: “Me da la impresión de que es político, por la forma en que se expresó la señora Trucco. Decir que no la atendimos cuando nunca llamó me parece un disparate”.

Pereyra cerró la entrevista con un deseo que resume el reclamo del campo: “Dios quiera que algún día tengamos caminos como la gente, por el bien de la comuna y de todos los que viven en el sector rural. Por el tema de las escuelas, la salud… hay muchas cosas que dependen de que los caminos estén en condiciones”.

ESCUCHÁ LA NOTA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp