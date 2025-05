Lejos de recular, la exdelegada de Gómez reafirmó sus dichos y le reclamó a la Sociedad Rural y a la Comuna por el estado de los caminos rurales.

La ex delegada de Gómez, Nelly Trucco, encendió la polémica con duras críticas hacia la Municipalidad y la Sociedad Rural, apuntando a la falta de respuestas por el estado de los caminos rurales en la zona de Gómez. Las manifestaciones las realizó en el programa Grassi.com por FM 90.7.

“Estoy hablando de una calle en particular, que le pertenece íntegramente a la Municipalidad y en un año y medio no tuvimos ni un camión de tierra”, afirmó.

Trucco justificó el uso de términos como “complicidad” y “robo” en sus publicaciones en redes sociales, que generaron una fuerte repercusión: “Digo que la Municipalidad nos está robando porque pagamos los impuestos y no recibimos nada a cambio. A mi familia le están afanando la guita”.

En varios pasajes, Nelly cuestionó la pasividad de actores institucionales: “¿Dónde estaba toda esta gente que ahora sabe de caminos rurales? ¿Dónde estaba la Sociedad Rural? ¿Dónde estaban Pereyra, Lorenti, López Seco? En un año y medio no apareció nadie”.

Y amplió: “Si yo no saco esta publicación, seguimos como cuando vinimos de España y no es así; estoy defendiendo algo que es de mi familia y me da mucha rabia”.

Reclamó además que su pedido no es que la Sociedad Rural “se suba a una máquina y salga a trabajar”, sino que acompañe a los productores y represente sus reclamos, como ha ocurrido en otros distritos: “Estoy defendiendo algo que es de mi familia, no para mí, pero me da mucha rabia”.

ESCUCHÁ LA NOTA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp