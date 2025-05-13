Impulsada por el municipio, jerarquizará el deporte local y potenciará el crecimiento del predio ferial.

El Municipio de San Vicente continúa avanzando en la construcción de la cancha de hockey con césped sintético en el Campus Universitario San Vicente.

El lunes por la tarde llegaron los rollos de césped sintético que serán instalados próximamente, marcando un hito clave en el desarrollo de esta obra para el deporte local.

Con este nuevo paso, el sueño de contar con una cancha profesional se acerca a su realización. Se trata de una infraestructura que jerarquizará el deporte sanvicentino y potenciará el crecimiento del sector deportivo del Predio Ferial Vieja Estación.

En noviembre de 2024, el intendente Nicolás Mantegazza había anunciado la construcción de una cancha profesional de hockey con césped sintético, avalada por la Asociación Argentina de Hockey. El proyecto contempla también un sistema de iluminación de alta calidad y la instalación de oficinas modulares para tareas administrativas y de seguridad.

El Club Universitario Ciudad de San Vicente es una propuesta deportiva y social impulsada por el Municipio de San Vicente, que tiene como propósito integrar el deporte, la educación y el desarrollo urbano en un espacio común que favorezca la inclusión y el crecimiento colectivo.

El mismo está ubicado en el Campus Universitario de la Universidad de San Vicente (UNSaV), dentro del Predio Ferial Vieja Estación, con acceso por calle Rodolfo Walsh. Estas propuestas permiten una participación inclusiva, fomentando valores deportivos y el desarrollo integral de sus participantes.

