El concejal criticó con dureza la gestión municipal, denunció falta de transparencia y confirmó que su espacio no participará en las próximas elecciones.

“Las diferencias no son sólo en las ideas, sino en los modos”, dijo Bronicardi en referencia al oficialismo.

En una extensa conferencia de prensa brindada días atrás en su sede de la calle Ituzaingó, el concejal Lucas Bronicardi realizó una dura crítica a la gestión municipal, cuestionó la transparencia en el manejo de fondos públicos y confirmó que el espacio que lidera no competirá en las elecciones locales de este año, aunque ratificó su respaldo a la gestión del gobernador Axel Kicillof.

“Nosotros creemos en una gestión con transparencia de verdad. Porque se ha hablado mucho de transparencia, pero a los vecinos les muestran los números grandes, el presupuesto general, y no la letra chica”, señaló Bronicardi en el inicio de su exposición.

Uno de los puntos que más cuestionó fue la modificación en la forma en que se publican los decretos municipales: “En la página del SIBOM (Sistema de Boletines Oficiales Municipales) se publicaban antes los decretos completos, con montos y todo. Ahora los publican en versión extractada. Es decir, se publica el acto, pero no los montos. Si no muestran los montos, es porque algo no quieren que veamos”, señaló.

El concejal utilizó como ejemplo un expediente de compra de árboles ornamentales: “Se compraron 100 palmeras a 45 millones de pesos. Eso da 450 mil pesos por cada una. Me tomé el trabajo de llamar a tres proveedores: las palmeras pindó de 15 a 20 años, como se especifica en el decreto, salen 130 mil pesos. Aun con traslado y colocación, no puede costar lo que pagaron. No da. Es medio dudoso, me parece que no es muy transparente”.

También cuestionó decisiones en materia de maquinaria vial: “Sacaron cinco máquinas a la calle en invierno, cuando la época para trabajar es primavera y verano. Cuatro de esas máquinas eran alquiladas. Gastaron más de 220 millones de pesos. Con esa plata se compraba una motoniveladora Pauny nueva, que cuesta 180 millones”.

“NO LE MIENTAN A LA GENTE; NO ESTAMOS TODOS JUNTOS”

Más adelante, Bronicardi se refirió a las diferencias internas dentro del peronismo local. “Las diferencias no son sólo en las ideas, sino en los modos. No es el peronismo que esperábamos”, dijo. Y reafirmó su alineamiento con la gestión provincial: “Nosotros somos de la línea del gobernador. Creemos que es la esperanza de la República Argentina. Hoy está luchando contra la motosierra y ha recibido fuego enemigo y fuego amigo. Pero el daño no es solo contra el gobernador, es contra todos los bonaerenses”.

Al referirse a la interna peronista local, respondió a los dichos del candidato Gastón Poncetta: “Dijo que tiene el 99% del peronismo con él. Me parece que si hacemos la cuenta, matemática a marzo. ¿Entonces qué somos todos nosotros? ¿Qué son todos estos espacios políticos que estamos acá? No le mientan a la gente. Si no estamos todos juntos, no digan que lo estamos”.

Además, criticó el uso de recursos municipales con fines partidarios: “Usaron los recursos para pagarle a gente que se dedica a hacer daño en las redes. Nosotros no usamos la política para hacer plata. Yo alquilo una casa en el barrio República, tengo un auto 2016 que todavía estoy pagando. No andamos en 4×4 ni en quintas con pileta”.

Bronicardi también se tomó un momento para hablar del trabajo territorial que realiza su agrupación: “Todos los días recibimos más de 20 vecinos. Ya parecemos psicólogos. Escuchamos, acompañamos, asistimos. Todos los meses ayudamos a más de 150 familias con frazadas, mercadería, colaboramos con comedores. Pero nunca publicamos una foto entregando una bolsa. No se jode con la necesidad de la gente”.

En el cierre, dejó un mensaje a los votantes: “No se dejen usar. Ahora van a salir con todo el aparato clientelista: chapas, tirantes, mercadería. Si se acuerdan de vos cada dos años, te están faltando el respeto. Nosotros no vamos a estar en esta elección. Sin embargo, vamos a seguir militando por el gobernador”.

Finalmente, hizo un llamado a la participación: “Entendemos que la gente esté cansada, pero hay que votar. Porque de eso depende que tengamos buenos representantes. La política tiene que estar del lado de la gente. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo”.

