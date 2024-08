Con la presencia de autoridades y exalumnos, la comunidad educativa celebró el cincuentenario de una institución que renueva su compromiso con la educación.

El miércoles 7 de agosto el Intendente Municipal, Fernando Raitelli, celebró el 50 aniversario del Centro Educativo Complementario (C.E.C.) N° 802 de Jeppener.

Desde su fundación en 1974 ha brindado educación de calidad a generaciones de estudiantes, convirtiéndose también en un espacio de contención, integración e inclusión y sigue comprometido con su misión de proporcionar una educación inclusiva y de calidad, reafirmando su papel fundamental en la comunidad.

La celebración, que tuvo lugar en las instalaciones del establecimiento, reunió a la comunidad educativa para festejar este logro, honrando su historia y trayectoria, mirando hacia el futuro con renovado optimismo y compromiso con la educación. Durante el evento, el Intendente Municipal realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa.

Entre los presentes se destacaron Marcelo Zarlenga, Consejero General de la Dirección General de Cultura y Educación de la PBA; Eliana Vásquez, Directora Provincial de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social; Silvio Velázquez, Subdirector de Convivencia de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social; Victoria Natalichio, Presidenta del Consejo Escolar de Brandsen; Stella Maris Delgado, Inspectora Distrital de Educación Pública; Carolina Córdoba, Inspectora de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social; Fernanda Cabezas y Mariana Rodríguez, asesoras docentes de la modalidad; Inspectoras de los diferentes niveles y modalidades, Consejeros Escolares, ex directivos, ex docentes, ex alumnos, familias y alumnos.

