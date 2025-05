El edil oficialista habló sobre la actualidad política y social a nivel local y país. Opinó sobre el bloque del FdT y puso en duda su futuro: “Quiero terminar este mandato y después se verá”.

El concejal del Frente de Todos, Federico Branz, brindó una extensa entrevista en el programa Grassi.com, (Estación Radio) y abordó un amplio temario que incluyeron temas de actualidad con impacto político y social en Brandsen.

En el arranque de la entrevista, se discutió el funcionamiento de la nueva Defensoría del Pueblo. Branz mostró confianza en su utilidad como herramienta institucional, aunque también puso límites a las expectativas que pueden depositarse en ella.

“Yo creo que sí va a funcionar. ¿Por qué no? Soy un tipo negativo, pero no veo motivos para pensar que no funcionará. Lo veo como una herramienta de presión. Cuando el municipio recibe una denuncia de la Defensoría, es porque se agotaron todas las instancias anteriores”.

No obstante, dejó en claro que no debe confundirse la figura del Defensor con una suerte de “municipalidad paralela”: “No va a ser para ir a reclamar cualquier cosa. Van a tener que trabajar en conjunto con las áreas del municipio. Si lo hacen bien, creo que será una ayuda para que se resuelvan los problemas que realmente importan”.

TERMOELÉCTRICAS: UNA HERIDA ABIERTA

Uno de los momentos más intensos de la nota fue cuando se abordó la votación del proyecto de instalación de plantas termoeléctricas en Brandsen, que terminó siendo rechazado. Branz, quien votó a favor, recordó ese episodio con honestidad: “Fue una decisión muy difícil, muy hablada. Estuvimos casi dos meses estudiando el tema, yendo al terreno. Yo lo expuse en mi discurso. Fue una oportunidad perdida”.

En un clima de mucha tensión social, el concejal recibió amenazas: “Se generó una escalada de odio muy fuerte, basada en la desinformación. Si no pensabas como un ambientalista, eras el enemigo. Hubo amenazas hacia mí y mi familia. Ya están denunciadas, pero no fue una situación grata”.

Frente a esa situación, reconoció que llegó a preguntarse si valía la pena seguir en política: “Uno supone que va a atravesar momentos difíciles, pero no estos niveles. Yo tengo mi profesión médica, mi vida, como todos los concejales. En esos momentos, te replanteás cosas: ¿Por qué hago política? ¿Vale la pena exponerse así?”.

EL FUTURO POLÍTICO: “ESTOY EN PLENA REFLEXIÓN”

Federico Branz termina su mandato como concejal en diciembre. Consultado sobre sus planes futuros, no dio una respuesta definitiva, pero sí mostró que está en un momento de análisis: “Por momentos quiero seguir, por momentos no. Estoy en plena reflexión. Quiero seguir siendo útil para Brandsen y para el peronismo, pero también necesito sentir agrado. No puede ser una carga para mí, mi familia o mis pacientes. Quiero terminar este mandato con la misma intensidad de siempre, y después se verá”.

La conversación derivó en la situación interna del Frente de Todos a nivel local, y las posibilidades de lograr la unidad de cara a las próximas elecciones. Branz fue realista: “Dentro del peronismo de Brandsen hay condiciones para unirse. Pero esta alianza es más amplia. Hoy los espacios están abiertos, las reuniones están, las invitaciones están. Si alguien no participa, es una elección personal”.

Respecto al panorama nacional y provincial, fue aún más crítico: “Lamentablemente, parece que no habrá unidad. Y lo lamento mucho. Estamos ante un gobierno nacional que ajusta brutalmente, que golpea a los jubilados, que cierra pymes. No es momento de disputas internas. Hoy hay que defender a la gente”.

“¿CUÁNTO HACE QUE NO SE INSTALA UNA NUEVA INDUSTRIA EN BRANDSEN?”

Branz retomó el tema de las termoeléctricas desde una mirada económica, destacando el efecto que podría haber tenido en el desarrollo local: “Coincidió con la pérdida de 200 puestos en Toledo. Las termoeléctricas iban a generar empleo inmediato, dinamizar la economía con proveedores locales, reactivar servicios. También había empleos de calidad para jóvenes profesionales que hoy tienen que irse de Brandsen”.

El concejal insistió en que fue una chance desperdiciada para empezar un ciclo de desarrollo industrial: “Era un proyecto de envergadura. Iba a generar un efecto contagio para otras industrias. ¿Cuánto hace que no se instala una nueva industria en Brandsen? Yo ya ni me acuerdo”.

EL ROL INSTITUCIONAL Y EL COMPROMISO

Pese a las diferencias internas, Branz aseguró que el bloque del Frente de Todos sigue activo y comprometido: “Trabajamos con coherencia, responsabilidad y presencia. Seguimos participando de todas las comisiones, nos reunimos con el Ejecutivo, debatimos. Los espacios están. Si alguien decide no estar, es una decisión personal”.

Finalmente, cerró la nota con un mensaje claro: “Nosotros representamos a vecinos que votaron un proyecto. No vamos a distraernos con quienes caminan por afuera. Nuestra prioridad es la gente. Siempre, la gente”.

ESCUCHÁ LA NOTA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp