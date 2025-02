La decisión fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni. Desde el gobierno justificaron la medida por “profundas diferencias” con respecto a la gestión sanitaria.

El Gobierno Nacional decidió retirar al país de la Organización Mundial de Salud (OMS), según confirmó el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa este miércoles.

Adorni remarcó que fue un pedido del presidente Javier Milei, al canciller argentino, Gerardo Werthein. Dijo que las razones son “las profundas diferencias” con la OMS, especialmente durante la pandemia y que Argentina “no va a permitir que un organismo internacional intervenga en su soberanía, mucho menos en la salud”.

“Las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de influencias políticas, no basadas en la ciencia”, estimó el Ejecutivo desde un comunicado de la Oficina del Presidente. Adorni además, agregó que el país no recibe financiamiento del organismo, por lo cual no “afecta la calidad de los servicios”.

“Por el contrario, le da al país mayor flexibilidad para implementar medidas adaptadas al contexto e intereses que requiere la Argentina, y mayor disponibilidad de los recursos, y reafirma nuestro camino hacia un país con soberanía, también, en materia de salud. Como dijo el Presidente, las decisiones en Argentina las toman los argentinos”, argumentó el vocero.

El anuncio llegó unas semanas después de que Trump anunciara que EE.UU. se retiraba de la Organización Mundial de la Salud. Y puede que haya más novedades de esta índole ya que se está analizando la salida del Acuerdo de París sobre el acuerdo climático.

Fuente: CNN en Español / Filo News

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp