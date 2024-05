Notas de vecinos y apoyo de Juntos por el Cambio.

El Concejo Deliberante recibió seis notas de vecinos solicitando al Cuerpo que actúe, con los medios a su alcance, ante los poderes Ejecutivo y Legislativo a fin de que se revea la situación del aumento excesivo en los impuestos provinciales, especialmente el Inmobiliario Rural, que en muchos casos supera el tope establecido por la ley fiscal vigente, aprobada por la Legislatura bonaerense.

Entre los contribuyentes firmantes se encuentran: Elena María Ipiña, Guillermo Daniel Ipiña, Mariana Saborido, Ana María Bosisio, Graciela Larrandart, Liliana Vanzato y Estela Vanzato.

RECLAMOS

Los escritos, dirigidos a la presidencia del HCD, entre otros términos expresan: “No escapará a su conocimiento, dado que es de dominio público, el malestar del contribuyente bonaerense ante el aumento excesivo en los impuestos provinciales. En el Inmobiliario Rural traspasa, en muchos casos, el tope establecido por la ley fiscal 2024, aprobada por la Legislatura bonaerense”. Seguidamente, consignan que “la capacidad contributiva de los productores está agotada, y con estos abusivos montos impositivos se está desconociendo el espíritu de la mencionada ley”.

Los vecinos solicitaron al Cuerpo que accione ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de que se revea la situación y se restituyan los descuentos unilateralmente eliminados -por buen contribuyente y adhesión al débito automático-. Por último, piden que se respete el tope aprobado de aumento del 200%; y se determine un tope del 250% a las parcelas cuya base imponible supere 198.900.900 pesos y revean los fuertes incrementos expresados en el impuesto Inmobiliario complementario, que en muchos casos supera el 400% de incremento. “Esta situación generó un estado de confusión, preocupación y molestia en todo el sector agropecuario. Estos incrementos repercuten fuertemente en la rentabilidad”, y solicitan se brinde especial atención a la solicitud de gestión.

“CASI CONFISCATORIO”

El bloque de concejales Juntos por el Cambio tomó el tema y lo expresó en un proyecto de resolución, que fue tratado sobre tablas. Hugo Carricaburu aseguró que este incremento “es desmedido, casi confiscatorio”. El agro concejal dijo que se da una situación de empobrecimiento, y que no se solucionan los parámetros estatales con aumento de impuestos.

También, expresó que “los contribuyentes se ven impedidos de pagar”. En el Distrito hay partidas que superan el 300% de la cuota de diciembre; criticó el aumento del Complementario rural y pidió que se tenga en cuenta la bonificación por buen contribuyente. Carricaburu describió la situación por la que pasa el campo luego de la sequía.

Por su parte, el concejal Juan Cruz Salgueiro dijo que se hacen eco de lo expresado por los productores y recordó que los comerciantes también se manifestaron por el valor de la tasa local de Seguridad e Higiene.

La Resolución 12/24 se aprobó por mayoría, con el voto afirmativo de Juntos por el Cambio (7) y la abstención de Unión por la Patria (5). Estuvo ausente el concejal libertario Jonathan Roldán.

DESMEDIDO Y GRAVOSO

El documento oficial expresa que “el aumento resulta desmedido y gravoso a la luz de las circunstancias económicas imperantes” y que no condice con lo acordado en la Legislatura.

Ante la inestable situación económica general y de la producción agropecuaria en particular, que sufre además los efectos agravados de la distorsión de precios relativos, insumos en moneda extranjera, mercados limitados y secuelas de una sequía histórica, el Concejo Deliberante solicitó a la Provincia que “indique, cuáles han sido los parámetros de revalúo para el año en curso; que se reintegre el tope aprobado por la Legislatura bonaerense de un aumento que no supere el 200%; que se restituya el descuento por buen contribuyente para el año 2024; que las parcelas que tengan 199.000.000 o más de base imponible no superen el 250% comparado con la última cuota del año anterior; y que se modifiquen los impuestos inmobiliarios complementarios aplicando los mismos porcentajes del Inmobiliario Rural, aprobados por la Legislatura provincial”. La Resolución 12/24 solicita al Gobernador provincial, Axel Kicillof, que arbitre las medidas necesarias para dar lugar al pedido.

RESPUESTA INSUFICIENTE

El gobernador Axel Kicillof anunció, ante el reclamo de la Mesa de Enlace bonaerense, que congelará la cuota 2 del impuesto Inmobiliario rural, dejándolo sin aumentos, y que ofrecerá una línea de crédito para la siembra de trigo y otra para la compra de maquinaria.

El gremialismo rural considera que “los anuncios van en el buen sentido, pero resultan insuficientes”. Y reclaman: “Derogar el Art. 139° de la ley fiscal 2024, que contempla una cuota adicional del impuesto inmobiliario rural, para aquellos contribuyentes con base imponible superiores a $39.096.756. Atenuar y establecer límites al aumento del impuesto sobre las bases imponibles más altas, que no superen el 200%. Respecto a los beneficios por buen contribuyente y débito automático, se sugiere quitar la delegación de estas facultades permitiendo que esto lo defina el Legislativo cada año. En ese sentido, sugerimos establecer por ley el descuento de 15% por buen contribuyente y el 5% adicional por pago electrónico. Eliminar el impuesto Inmobiliario complementario. En su defecto, para las próximas cuotas, que el mismo no supere el aumento del 220% propuesto para las valuaciones más altas del Inmobiliario rural”.

Por Guillermo E. González

InfoBrandsen |info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen