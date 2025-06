El radical habló en Grassi.com sobre su posible candidatura y dejó en claro que el diálogo entre los actores políticos debe ser sincero, profundo y lejos del marketing electoral.

Ramiro Marra

El sábado pasó por los micrófonos de Grassi.com (Estación Radio), el radical Ramiro Marra y se refirió a diversos temas que atraviesan la actualidad política de Brandsen, entre ellos, su posible candidatura para las Legislativas 2025 y la necesidad de construir consensos sobre el futuro del Distrito.

Se le consultó por el análisis realizado por Pablo Piazza hace algunas semanas, donde enumeró 10 preguntas como disparadores para repensar el futuro de la Ciudad; habló sobre su posible candidatura y dejó en claro que el diálogo entre los actores políticos debe ser sincero, profundo y lejos del marketing electoral.

Marra no esquivó ninguna pregunta y dejó en claro que está dispuesto a participar si su rol es útil: “Nunca fui candidato ni tuve intenciones de serlo, pero siempre dije que si llega a ser necesario y oportuno, no habría ningún inconveniente”.

Aunque aclaró que valora la intención de discutir temas estructurales, Marra fue crítico con el enfoque elegido: “No estoy en contra del planteo de fondo. Lo que discuto es la forma y el lugar elegido para plantearlo. Si Pablo quería realmente generar un espacio de consenso, con la llegada que tiene, podría haber convocado directamente a los dirigentes y no empezar por redes sociales”.

SOBRE EL PAGO DE TASAS Y EL HOSPITAL

Uno de los temas que más polémica generó fue el del pago de tasas municipales. Mientras Piazza sugería analizar por qué los vecinos dejaron de pagar, Ramiro se mostró más escéptico ante la afirmación.

“Cuando se formula una pregunta como ‘¿por qué los vecinos dejaron de pagar las tasas?’, se parte de una afirmación: que los vecinos dejaron de pagar. Eso hay que comprobarlo primero. No se puede inducir una respuesta desde una pregunta formulada así”, remarcó.

Frente a datos que indicarían una baja en el índice de cobrabilidad desde hace varios años, el entrevistado pidió cautela: “Eso hay que verificarlo. No digo que no sea cierto, pero tampoco puedo dar por válido algo solo porque lo dice el municipio o un dirigente. Si efectivamente hay una baja en la recaudación, sí, claro que debemos analizar por qué y ver cómo se revierte”.

También se analizó el sistema de salud: “Cuando se habla del hospital y se hacen preguntas como ‘¿cuántos trabajadores tiene el sistema de salud?’ o ‘¿cómo está funcionando nuestro hospital?’, lo que pido es que dejemos las preguntas retóricas de lado y asumamos posturas. Hay que decir: ‘el hospital está funcionando mal por esto’, o ‘falta esto otro’”.

En ese sentido, señaló que quien aspire a conducir el destino del municipio debe tener una mirada clara y propuestas concretas. “Si uno pretende gobernar dentro de dos años, tiene que tener respuestas. Hay que sincerarse”, opinó.

“TODOS SOMOS RESPONSABLES DEL BRANDSEN EN EL QUE ESTAMOS”

A Marra se le planteó que desde hace dos décadas se viene hablando del “Brandsen que queremos” sin resultados concretos y si bien coincidió parcialmente, también fue autocrítico: “Se habló mucho de esto desde 2006 o 2007. De hecho, hubo un trabajo que terminó en el famoso Código de Ordenamiento Urbano, que fue convalidado por la provincia. Todos supuestamente estábamos de acuerdo. Pero hoy nadie está conforme con ese COD. Evidentemente, nos equivocamos todos”.

Marra insistió en que las discusiones sobre el desarrollo del Distrito deben trascender la coyuntura y plantearse con sinceridad: “Todos somos responsables del lugar en el que estamos. Y también somos responsables de decidir hacia dónde queremos ir”.

“YO ESTOY DISPUESTO A CUALQUIER CONVERSACIÓN”

Consultado sobre la posibilidad de sentarse a conversar con otros espacios políticos, incluso con el oficialismo, Marra no dudó: “Yo estoy dispuesto a cualquier conversación si es para construir. Incluso en la disidencia. Ahora, no puedo hablar por todo el radicalismo”. Y fue contundente: “No importa si vamos a estar de acuerdo o no en todo. Lo importante es discutir lo que realmente importa”.

Y respecto a alianzas a nivel local, provincial o nacional, fue claro: “Podés juntarte con quien sea, siempre que tengas más coincidencias que disidencias. Yo creo que, entre el radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza hay más coincidencias que diferencias”.

Aunque reconoció también que dentro del propio radicalismo hay sectores muy disímiles: “Hay radicales que no irían ni a la esquina con un libertario y otros que se van a vivir con uno. Esa es la realidad”.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA

