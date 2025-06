Se celebra el viernes 27 de junio. Esa fecha fue considerada como un día destinado a los trabajadores del Estado.

La decisión fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni.

El Gobierno de Javier Milei anunció la eliminación de la jornada no laborable correspondiente al Día del Trabajador del Estado, que se celebra cada 27 de junio en todo el país. De esta manera las dependencias de la administración pública nacional no estarán cerradas, aunque sí las oficinas del estado provincial, ya que por el momento la gestión de Axel Kicillof no tomó una medida similar a la Rosada.

La medida confirmada este miércoles por el vocero Manuel Adorni apunta, explicó, a equiparar las condiciones laborales entre el sector público y el privado, eliminando lo que considera un privilegio que no está disponible para la mayoría de los trabajadores del ámbito privado.

“El Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación”, señalo Adorni en su habitual conferencia de prensa. Con esta decisión, el Gobierno busca reforzar la idea de eficiencia y responsabilidad dentro de la administración pública, alineándola con los estándares de productividad del resto del mercado laboral.

Adorni también dijo “que ese día libre se financia con el aporte de cada contribuyente del país”. Y agregó: “Trabajar en el Estado implica brindar un servicio esencial que requiere esfuerzo diario y que, de forma directa o indirecta, impacta en el presente y el futuro de la Argentina”.

En ese sentido, el electo legislador porteño remarcó que “la Argentina que ponía al Estado por encima del sector privado es parte del pasado” y confirmó que la medida será oficializada en las próximas horas por un decreto que se publicará en el Boletín Oficial.

Más allá del anuncio, lo cierto es que el decreto que firmará el Gobierno enfrentará seguramente una disputa legal, ya que esta jornada está vinculada a la sanción de la ley 26.876, que se definió para conmemorar a los trabajadores estatales, que se desempeñan en los diferentes organismos que dependen de la jurisdicción nacional. Si bien no cuenta como un feriado oficial, en la práctica, y para cada uno de los empleados estatales, sí se aplica como un día de asueto.

El Día del Trabajador del Estado fue oficializado por el Congreso de la Nación el 3 de julio de 2013. Pero más allá del carácter nacional, hay un impacto en la provincia de Buenos Aires, que adhirió a la norma a través de la Ley Nº14.600. Y no solo el distrito bonaerense es el que adhirió a esta normativa, sino el resto de las provincias también lo hicieron.

Fuente: DIB

