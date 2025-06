Virginia Costa dueña de La Pulpería Gándara: «A los tres meses ya sabía que no iba a querer volver a la ciudad nunca más»

Cambio de vida, turismo rural y una historia que vuelve a empezar en Gándara

En el programa InfoBrandsen Desconectados, que se emite los jueves por FM Estación Radio 90.7 y en dúplex por Brandsen Digital, charlamos con Virginia Costa, impulsora de un renacimiento único en Gándara, junto a su compañero Sebastián Cappiello.

Durante la entrevista, Virginia relató cómo el desempleo causado por la pandemia fue el puntapié para cambiar radicalmente su estilo de vida. “Trabajábamos como azafatos en una aerolínea que se fue del país, y nos quedamos sin trabajo con un bebé de un año”, contó. La solución llegó desde sus raíces: un terreno heredado en Gándara, con una casita en desuso.

Con la indemnización de la empresa, decidieron construir una cabaña para turismo rural. “Funcionó bárbaro durante la pandemia, porque la gente buscaba lugares tranquilos, sin contacto con otros”, explicó. La experiencia fue tan positiva que en 2022 construyeron una segunda cabaña. Hoy, ambas forman el proyecto Refugio El Vergel, al que se suma el más reciente y sentimental emprendimiento: La Pulpería de Gándara.

La historia tomó un giro inesperado cuando Virginia descubrió, ya en pleno proceso de restauración del lugar, que sus propios padres habían llevado adelante ese restaurante décadas atrás. “Me enteré hablando con mi mamá… ¡La concesión había sido de mi papá y de ella!”, relató con asombro.

Además de recibir turistas en sus cabañas, Virginia y Sebastián comenzaron a observar un flujo constante de motos, autos y ciclistas que pasaban por la ruta. “Veía que pasaban por delante de casa y me preguntaba: ‘¿A dónde van si no hay nada?’”, recordó. Esa inquietud encendió la chispa para ir más allá: abrir un lugar donde pudieran detenerse, descansar, comer algo y conocer la historia de Gándara. Así nació la idea de recuperar el viejo edificio de la pulpería. Aunque el proceso fue largo —“me llevó tres años lograr que me la alquilaran”—, la perseverancia dio sus frutos. “Lo logré a fuerza de insistencia y cansancio”, contó.

Desde entonces, la pulpería se transformó en un espacio con identidad propia: sencillo, relajado y profundamente humano. “Si no hay mesas… a veces la gente se sienta en un palet con el café en la mano”, describió. El espíritu del lugar, dice, “es no dejar morir el pueblo”.

El objetivo parece cumplirse: el día de la inauguración, más de 500 personas asistieron a un show musical. “A mí se me caían las lágrimas, no lo podía creer”, confesó emocionada.

Hoy la pulpería abre solo sábados y domingos, con propuestas que sorprenden y enamoran al visitante: desde tortas caseras hasta churros salados con roquefort. “No somos gastronómicos de oficio, así que todo es prueba y error. Pero la gente se copa con lo distinto”, aseguró.

Gándara revive, y mucho tiene que ver con este impulso familiar, cargado de amor por el pueblo y por la historia que vuelve a escribirse.

