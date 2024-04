Como todos los sábados, ya esta en los kioscos la edición número 2985 del Semanario Tribuna. Compartimos a continuación los temas de tapa que dejó la semana en Brandsen.

El 2% a los combustibles le echó nafta al Concejo

La iniciativa del Ejecutivo municipal dirigida a crear una nueva tasa, tomó estado parlamentario en la sesión del miércoles y fue girada a las comisiones de Reglamento, Presupuesto y Hacienda. El documento, menciona la necesidad de crear un fondo de mantenimiento de la red vial municipal y por eso esperan, aunque nada es seguro, que la Sociedad Rural se exprese a favor de esta iniciativa y que de alguna manera pueda influir en la posición que termine asumiendo el bloque de Juntos por el Cambio, que hasta ahora parece rechazar abiertamente la imposición de una nueva tasa. El lunes, por invitación del intendente Raitelli, el bloque opositor ira al despacho del jefe comunal a dialogar sobre este proyecto. El oficialismo espera achicar distancias, aunque esta semana, en un extenso reportaje que le hizo Página 12, Raitelli volvió a pegar fuerte a la gestión de anterior, al declarar que la deuda heredada al final será superior a los 300 millones, que Cappelletti duplicó el plantel municipal que había dejado Gastón Arias y que tuvieron que dar de baja 55 trabajadores que no prestaban ninguna función. Hay incertidumbre por los resultados que pueda deparar esa reunión, por el tono de los debates que se darán la próxima semana en comisión y por la posición que adoptará el concejal libertario Jonathan Roldán, cuyo voto al final decidirá la suerte de esta iniciativa.

Ruth va por su sueño

Ruth García -foto-es dueña de una particular historia de superación y de vida que la llevó a estudiar medicina, recibirse en 5 años y estar a poco de empezar la residencia en cardiocirugía pediátrica Para solventar los gastos fue a Los 8 escalones; no ganó pero no baja los brazos.

Un Covid positivo Hay 9 casos de dengue confirmados

El último parte oficial da cuenta de 9 casos confirmados de dengue, 17 descartados en lo que va de la semana, y 22 sospechosos. A su vez, sigue el faltante de repelente en los comercios.

Las Malvinas volvieron a latir en la vigilia

El lunes 1 por la noche, en el paseo Malvinas, se realizó la ya tradicional vigilia con ex combatientes y cerca de 250 vecinos, entre los que estuvo el intendente Fernando Raitelli. Fue un momento de reflexión, arrojo y agradecimiento, que mantiene viva la llama de la esperanza para poder recuperar ese territorio durante el cual, además, se inauguró un mural pintado por Valeria Franco -foto-. Ya el martes, el acto protocolar cerró la merecida conmemoración, llena de emoción y sentimiento patrio.

Atlético y Progreso 1 – Las Mandarinas 0 El clásico, otra vez rojiverde

En un flojo partido, Atlético y Progreso derrotó a Las Mandarinas el domingo en el Clemente por 1 a 0 y estiró su paternidad -foto-. Buen marco de público para un partido que tuvo su única emoción en el segundo tiempo, cuando Quintana puso el 1 a 0. A su vez, El Indio volvió a caer, esta vez en casa ante Atlético Chascomús 2 a 1, y Estrella hizo lo propio ante Empalme.

