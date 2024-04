2% sobre los combustibles: La Municipalidad impulsa la creación de una tasa de red vial

El Concejo se reunirá el miércoles a las 19 en el recinto de Saénz Peña y Mitre, celebrando la tercera sesión ordinaria del año, para dar tratamiento a nueve puntos en el orden del día. Tal como consta en la convocatoria, fechada el martes 26 de marzo, tomará estado parlamentario una nota del D.E. elevando proyecto de ordenanza sobre la creación de una tasa de mantenimiento por el uso de la red vial municipal y, consecuentemente, la modificación de las ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes.



Proyecto de resolución del Cuerpo, declarando Ciudadano Meritorio del partido de Brandsen a Juan Carlos Pernigotti “por su destacada trayectoria comunitaria”; de Unión por la Patria, declarando de interés municipal la vigilia por Malvinas; y de comunicación, de Juntos por el Cambio, solicitando al Ejecutivo informe en relación al motivo de la presencia del rodado municipal patente AF 465 Xl, el miércoles 27 de marzo entre las 9.30 y las 10 -aproximadamente- en el local partidario sito en Moreno entre Ferrari y Mitre; y un informe detallado de la mercadería supuestamente donada a la Municipalidad.



Además, de Juntos sobre “evolución del monto de las tasas municipales entre los meses de enero y marzo de 2024”. Y los siguientes dictámenes de comisión: solicitando al departamento Ejecutivo que encomiende la realización de un estudio de impacto ambiental a través de una entidad universitaria pública, en relación con el proyecto de instalación de una central termoeléctrica; convalidación del convenio suscripto entre Unión Platense y al Municipalidad; y relevamiento del estado integral del arbolado urbano y posterior plan de poda correctiva y/o reforestación en la zona urbana del Distrito.



No es novedad en otros distritos el cobro de impuestos -encubiertos como tasas municipales- a los combustibles. En un artículo Clarín hizo referencia a este sistema de recaudación que podría instaurarse también acá: Varias estaciones de servicio cobran una tasa vial con el fin de financiar obras en los municipios. Esta tasa se suma al precio de los combustibles, lo que encarece aún más su costo.

Según la Confederación del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA), los municipios aplican diferentes porcentajes o valores fijos como recargo. Las estaciones de servicio argumentan la inconstitucionalidad de la medida, ya que consideran que genera una doble imposición al estar gravados los combustibles a nivel nacional. Además, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay considera que las tasas viales generan una doble imposición y son inconstitucionales debido a la legislación existente.



En muchas ocasiones, pasa inadvertido por los consumidores. Un relevamiento muestra que en Pinamar -por ejemplo- se cobra una tasa de 3% sobre el valor del precio de un litro; mientras que, en Merlo, el recargo es de 2,5%; en Ituzaingó, del 2%; y en Rosario 1,6%. “(…) perjudica a las estaciones que tienen que vender más caro el combustible y pierden competitividad frente a otras estaciones de localidades vecinas. No pareciera razonable contar con un tributo, que no pueda demostrar y comprobar la prestación del servicio, o sea la constatación de contraprestación efectiva, o no pudiera justificarse razonablemente la vinculación entre lo cobrado y el costo real del servicio”.

El municipio de Quilmes cobrará un nuevo impuesto al combustible. El bloque oficialista del Concejo Deliberante de Quilmes aprobó un proyecto de ordenanza mediante el cual aplicará un nuevo impuesto. Se trata de un arancel especial que alcanzaría el 2% sobre cada litro de combustible que se consuma. (…) La modificación de la ordenanza Fiscal crea la tasa Vial, un nuevo tributo del 2% sobre cada litro de nafta, gasoil o metro cúbico de GNC que se cargue en las estaciones de servicio del distrito.

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar