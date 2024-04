Productores en la Legislatura: Luis Pereyra y Hugo Lacaze viajaron hasta La Plata en busca de un poco de justicia tributaria

Dos productores agropecuarios acompañaron este miércoles a los dirigentes de la Mesa de Enlace que viajaron hasta La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, para mantener reuniones con los legisladores de todos os bloques políticos, tratando de revertir el impuestazo que llegó con las boletas del Impuesto Inmobiliario Rural, que en muchos casos superó el 200% autorizado por la Legislatura.

Luis Pereyra, del partido de Brandsen, y Hugo Lacaze, de Pellegrini, hablaron con Bichos de Campo antes de enfrascarse en una serie de reuniones con los integrantes del cuerpo deliberativo bonaerense.

“El 200%, eso es lo que iban a cobrar. Y cuando empezaron a llegar los impuestos uno no podía protestar. Yo tengo un pedazo de campo en Brandsen y otro en General Paz, Ranchos, . Los dos me llegaron con el 305% de aumento, y con una base imponible del 400% te imaginas de acuerdo a la legislación. Ahí empezamos, mediante la sociedad rural y demás, a ver qué podíamos hacer. Hoy estamos acá acompañando a las entidades para para ver qué se puede lograr”, dijo Pereyra.

Que agregó: “Otra cosa que si molesta mucho y desde hace años es el impuesto complementario. Eso me parece que está afectando más que a grandes productores a los pequeños productores, porque hay un productor que tiene 1.000 hectáreas de campo en una sola partida y no tiene complementario. Pero hay productores chicos que tienen una fracción de 40, otra de 80, y esos están pagando un complementario que este año vino con un aumento hasta del 600%. Eso me parece que es una barbaridad”.

Hugo Lacaze, de Pellegrini, arribó desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. “En nuestra zona la suba estuvo entre un 250% y 600%. En mi caso un 257%. Por ahí lo que impacta es que la base imponible haya sido multiplicada 12,58 veces que es lo que no se dice. Es la base imponible que vos tenías desde donde se calcula el impuesto y te la aumentaron. Los porcentajes varían por ese motivo. Luego hay topes de acuerdo a las valuaciones fiscales que tienen los campos”, explicó.

“Por eso es el reclamo a los legisladores, para que revean todos esos ítems que, o por una maniobra del Ejecutivo, o por una maniobra de ARBA, los legisladores no supieron leer el impacto que eso tenía sobre los productores. Nosotros lo que queremos es que los legisladores traten de derogar algunos de los artículos que hicieron, para que la ley no siga teniendo este impacto”. añadió el productor.

Y añadió que una posible solución es que “en principio no queremos que nos llegue en la segunda, tercera y cuarta cuota del Inmobiliario Rural con un aumento que está ya prefijado y que no haya una quinta cuota para ciertos campos que tiene una valuación por arriba de 39 millones de pesos, que eso sería un 25% más que te aumenta el impuesto”.

En este sentido, su colega de Brandsen agregó que los funcionarios de Axel Kicillof “han sacado inclusive el descuento de buen contribuyente y entonces ese otro problema que tenemos: los que estaban por lo menos pagando todo el día, no tenemos ese descuento que era de un 20%. Es otra cosa más que le hace efecto al productor”.

El petitorio presentado a los distintos bloques políticos (la ronda de reuniones termina esta tarde) es el siguiente:

