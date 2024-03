Compartimos con ustedes la entreviste realizada por Grupo La Provincia al Intendente Municipal de Brandsen Fernando Raitelli

El intendente de Brandsen, que estuvo al frente de la oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dijo que le provoca “muchísima tristeza” ver que el gobierno va “desguazando” el organismo y consideró que este proceso “viene acompañado de la quita de derechos”.

–Un intendente que llega de la oficina de Anses. Por eso me parece oportuno preguntarle por este gran tema que afronta la Argentina: el presidente Javier Milei acaba de decidir cerrar, a través de la figura que representa Anses, varias oficinas a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué piensa al respecto?

En principio, una cuestión humana, ¿no? En un día se echó al 10% de la planta de Anses, 1300 trabajadores y trabajadoras aproximadamente. Brandsen no está ajeno a eso: echaron también a compañeros y compañeras de la oficina de Brandsen.

A nosotros nos tocó luchar muchísimos años para que los brandseños y las brandseñas puedan tener acceso a todos esos derechos que el Estado nacional puso a favor de las grandes mayorías, como pueden ser las distintas moratorias previsionales, el Progresar, que llegó a miles de jóvenes de Brandsen. Y ver cómo se están desarticulando oficinas enteras nos produce mucha tristeza.

No solo eso, sino que eso viene también acompañado de la quita de derechos. Porque esas oficinas tenían un rol fundamental, que era acercar el Estado a los vecinos y a las vecinas, a los bonaerenses en definitiva, de cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Y ahora vemos cómo es más difícil acceder a jubilarse, porque está claro que el gobierno ya manifestó no estar a favor de las moratorias que incluyeron a millones de argentinos y argentinas. No hay antecedentes históricos de gobiernos que hayan tomado medidas tan brutales, con poca humanidad.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¡Qué debate tiene la política argentina en este sentido! Siempre el péndulo de izquierda a derecha; nunca algo en el medio que coincida o encuentre puntos de encuentro entre las diferentes partes. Y en definitiva, el perjuicio se lo llevan los habitantes de este suelo. Por ejemplo, en las jubilaciones. El Presidente recientemente se manifestaba en contra de ese acceso que se permitió en algún momento, a través de diferentes moratorias, a varias personas para que reciban la jubilación, ya que no pudieron aportar a lo largo de muchos años, no comprendiendo que a lo mejor esas personas no tuvieron esa suerte por malas decisiones políticas precisamente. Y es ahí donde entra “Estado sí, Estado no”.

Hemos tenido gobiernos más tirando a la derecha, gobiernos más progresistas, distintos partidos (radicalismo, peronismo), pero lo que está sucediendo hoy por hoy no pasó nunca en la historia argentina, medidas tan brutales.

(Mauricio) Macri en algún momento había manifestado decisiones similares a las que ha tomado Milei en este momento, pero no llegaron a concretarlas; ahora fue de golpe. Y no se piensa en nada de estas cuestiones que vos estás diciendo. Puntualmente con los jubilados, uno de los mayores logros del gobierno de Néstor (Kirchner) y del gobierno de Cristina (Fernández) fue incluir al sistema provisional a millones de personas que no se iban a jubilar. Imaginemos una mujer de 60 años o un trabajador de 65 años, que trabajó toda su vida, aportando o no, por distintas cuestiones. Acá tenemos muchos rurales, por ejemplo. Antiguamente era algo común no aportar. Bueno, a partir de la Ley Rural y de la inclusión previsional, se fue regularizando esa situación y fueron teniendo acceso a la jubilación. La gran mayoría no tenía treinta años de aporte. La gran mayoría de las personas no tiene treinta años de aporte cuando llega a la edad de jubilarse.

Fernando Raitelli – Intendente de Brandsen

Con lo cual es una medida totalmente inhumana. Y el Estado se tiene que hacer cargo. Bueno, evidentemente no se cree en el Estado. Lo han manifestado: no creen en el Estado. Pero ¿quién se hace cargo de esa población? Que en un momento determinado de tu vida, donde pasás a ser pasivo, dejás de tener una vida laboral activa, y donde las personas quieren tratar de ayudar a sus nietos, a sus hijos y demás, y todo lo contrario.

–Aprovechando su paso por la Anses, me gustaría preguntarle qué piensa sobre esta actualización que se quiere hacer a la mínima, teniendo en cuenta que muchos opositores de diferentes sectores políticos manifiestan que se están olvidando de la inflación que se dio en los meses pasados.

Ninguna medida que se está tomando o que se está pensando, por lo menos en lo que han manifestado, es a favor de los jubilados y de las jubiladas. Los jubilados ya han perdido, no tengo el dato preciso en este momento, pero creo que un 30% de la capacidad de consumo de su sueldo. No llegan a comprar los medicamentos que no están incluidos. Ese es un tema, también, más que importante: cómo se ha achicado la cantidad de medicamentos que estaban incluidos dentro de la obra social que tiene la jubilación de Anses, la jubilación nacional, que es con PAMI. Vemos cómo se han quedado sin medicamentos, o los jubilados y las jubiladas que manifiestan: “Yo tengo que tomar dos medicamentos por día; tomo uno para poder proveerme de medicamentos todo el mes”. Por una cuestión económica; porque no llegan, no les da.

La verdad que es una situación que, te vuelvo a decir, nos produce mucha tristeza. A los que hemos trabajado desde el Estado nacional con los jubilados, los que hemos ido a los barrios para explicarles que tienen la posibilidad de jubilarse, siempre con Anses, acercando el Estado a los barrios, ver cómo de a poquito van desguazando uno de los organismos más importantes y más organizados del Estado nacional nos genera muchísima tristeza.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

2223508499 Unite a nuestro grupo Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar