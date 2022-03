Lejos de los puestos de clasificación, el 2021 fue un año de transición para Atlético y Progreso, el equipo de Brandsen que puso el foco en volver a jugar y recuperarse del mazazo que significó para los clubes del ascenso esta pandemia.

Así, los 27 puntos con los que finalizó el torneo de Primera C fueron la mitad de los cosecharon los dos finalistas, CUQ y Vicentinos. Fueron seis victorias y siete derrotas, para quedar en el 8° puesto de la tabla.

Para este año el staff se mantiene igual que el del 2021. Mauro Tijero y Gastón Pacheco seguirán como entrenadores principales, mientras que Daniel Urruzola, también sigue como capitán. Como presidente de la subcomisión de Rugby estará Julio Casatti, además Tijero fue elegido como Capitán General, mientras que como Manager del plantel superior estará Edgardo Alvarez.

En charla con el head coach, Mauro Tijero, nos comentó cuáles fueron los objetivos del viaje a Tandil: “la gira a Tandil fue un poco para volver a las bases de todo. Estamos con un plantel corto este año, en lo particular, pienso que todavía no nos pudimos recuperarnos de la post pandemia en lo que hace a la cantidad de gente. Lo que buscamos fue fortalecer el grupo en la convivencia, aprovechar para hacer cosas que en general no tenemos tiempo en la temporada, asignar tareas y roles. Además, presentamos el plan de juego y las modificaciones que año a año tratamos de realizar. No son muchas, pero para cada torneo tratamos de darle una vuelta de rosca al juego”.

“La pasamos muy bien –continuó Mauro- a pesar que el clima no nos acompañó demasiado. Hicimos dos y días y medio de preparación con doble y triple turno, dónde también metimos charlas sobre el sistema de juego. Fue todo muy positivo, los chicos entrenaron muy fuerte, se nota que hay otra expectativa, sobre todo porque se sabe que habrá cierta normalidad en el año. Eso predispuso mejor a los jugadores, lo hablamos con otros clubes y todos están en la misma senda”.

Para finalizar, Tijera destacó la importancia de lo que vendrá: “la gira fue muy positiva y vamos a ver cómo repercute en estos días. Comenzamos los amistosos con Varela, contra quien tradicionalmente jugamos casi todos los años, después haremos un entrenamiento con San Luis y para finalizar, el 12 de marzo jugaremos contra Albatros. Esperamos con muchas ganas cómo se desarrolle este año y que suerte nos tocará en el torneo”.

Fotógrafo: @ayprugby

Fuente: Hernando De Cillia

Publicado en http://www.rugbychampagneweb.com/

