Nuevo paro de colectivos: cuándo será y qué líneas se verán afectadas

La UTA amenaza con realizar una protesta en caso de no lograr un acuerdo salarial. Este miércoles habrá una audiencia clave con las cámaras empresariales del sector.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) prepara un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el próximo viernes, en caso de que no haya un acuerdo salarial en la audiencia prevista para este miércoles con las cámaras empresariales del sector.

El gremio que conduce Roberto Fernández emitió un comunicado titulado “Obligados a parar”, en el que apuntó contra la Secretaría de Transporte por impedir actualizaciones salariales hasta junio próximo, según lo dispuesto por la Resolución 8/2025.

LA RESPUESTA DE LOS EMPRESARIOS

Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), se refirió a las razones detrás del conflicto con los choferes de colectivos. «Hay una audiencia mañana para ver si nos ponemos de acuerdo. La UTA está pidiendo una recomposición salarial del 2,5% mensual por tres meses y las empresas planteamos que no estamos en condiciones de afrontarlo», explicó.

«Hubo un aumento hasta el mes de enero, que llevó el sueldo básico hasta 1.200.00 pesos. La UTA ahora reclama $1.300.000 para el mes de abril. Y nosotros decimos que hace poco recompusimos los subsidios que faltaban para ese aumento que le dimos en enero y no tenemos otra plata para un nuevo incremento. Si no nos ponemos de acuerdo, la UTA dice que va a haber paro el viernes», continuó el dirigente empresarial.

Fusaro señaló que las cámaras del sector necesitan un aumento en el boleto o un ajuste en los subsidios para afrontar el reclamo salarial de los choferes de colectivos. «Como no fijamos precio en lo que hacemos, si no tenemos el acuerdo de las tres jurisdicciones (Nación, Ciudad y Provincia) para aportar fondos adicionales, no tenemos manera de hacer frente a este pedido de la UTA», señaló.

Por último, recordó que el paro de colectivos podría evitarse si la Secretaría de Trabajo dicta la conciliación obligatoria. “Es una posibilidad”, reconoció.

Fuente: Crónica

