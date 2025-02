El concejal oficialista dialogó en Grassi.com y respondió los dichos de Mastrolorenzo con respecto a la responsabilidad de la Cooperativa de Jeppener y el gobierno bonaerense.

En medio de la preocupación de los vecinos de Altamirano por la calidad del agua potable, el concejal de Unión por la Patria, Lucas Bronicardi, ofreció una detallada explicación sobre la situación, buscando esclarecer las responsabilidades de los distintos actores involucrados en la provisión del servicio y responsabilizando a la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Jeppener

La problemática principal radica en la presencia de arena en el agua que llega a los hogares de la localidad. Bronicardi, quien visitó personalmente varias viviendas afectadas, aseguró: “Vi personalmente cómo sale el agua con arena, entonces había que tomar cartas en el asunto y la mejor manera siempre es con la verdad, aportando claridad”.

En su exposición ante los micrófonos de Grassi.com (Estación Radio), el concejal detalló el proceso de ejecución y mantenimiento de los pozos de agua en la zona. Explicó que actualmente la Provincia de Buenos Aires está llevando adelante la construcción de dos nuevos pozos, con fecha de inicio de obra el 22 de abril de 2024 y una fecha estimada de finalización el 31 de marzo de 2025.

“Estos pozos se hacen al acuífero Puelche y van directo a la red. Antes de la red tienen algo que se llama clorificador”, señaló Bronicardi. Según información oficial del DIPAC (Dirección Provincial de Agua y Cloacas), la obra avanza según lo estipulado y se cuenta con todos los insumos necesarios para su finalización en la fecha prevista.

“NO ES RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO”

Sin embargo, el debate se centra en la responsabilidad de la explotación y mantenimiento del servicio de agua. Bronicardi sostiene que esta tarea corresponde a la Cooperativa de Jeppener, que es la concesionaria del servicio. “Después de que la obra fue ejecutada, hay una empresa que se encarga de la explotación. En este caso, es la cooperativa porque el área de concesión legalmente les corresponde a ellos”, afirmó el edil.

Esta declaración generó una controversia, ya que desde la cooperativa se ha manifestado que no tienen la concesión formal del servicio, sino que están prestando una colaboración sin ser los responsables directos. Frente a esto, Bronicardi insistió: “Para la Provincia de Buenos Aires, la cooperativa tiene la concesión de Altamirano”.

Además, Bronicardi dejó en claro que el municipio no tiene un rol directo en esta problemática: “No hablé con el intendente porque no es responsabilidad del municipio en este caso”. Si bien la concesión habría sido otorgada en la gestión anterior, desligó al gobierno de Raitelli de posibles culpas y expresó que él solo pretende solucionar una problemática: “Cuándo un vecino tiene dudas, ¿por qué esperar?”.

El concejal también explicó que la cooperativa solicitó ayuda económica a ABSA para cubrir los costos de operación y mantenimiento, lo que indicaría que, aunque afirman no ser responsables directos, sí reconocen la necesidad de contar con recursos para garantizar el servicio.

Finalmente, Bronicardi finalizó la nota remarcando la importancia de informar correctamente a los vecinos sobre el estado de la situación: “Era super necesario que los vecinos de Altamirano tengan esta información. Así como vos me dijiste ‘no es la provincia’, capaz que muchos pensaban lo mismo. Y no es la Provincia de Buenos Aires. La Provincia hace los pozos, porque es una obra millonaria, pero después no los explota”.

ESCUCHÁ LA NOTA

“HAY QUE HACERSE CARGO”

Horas antes de la entrevista, el concejal Bronicardi hizo circular un comunicado de prensa en el cual explica mediante un video cuál era la situación y remarcó la complicada realidad por la que pasa Altamirano con el agua y remarcó que es “una situación que no hay que negar y de la cual hay que hacerse cargo”.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp