Declaraciones del presidente de la Cooperativa de Jeppener, Diego Mastrolorenzo, quien brindó su opinión del video publicado por el concejal Bronicardi.

Diego Mastrolorenzo

En medio de la crisis hídrica que atraviesa Altamirano, Diego Mastrolorenzo, presidente de la Cooperativa Ltda. De Electricidad Y Servicios Anexos De Jeppener, brindó declaraciones sobre el estado actual de las obras y respondió a la reciente exposición del concejal Lucas Bronicardi. La situación del suministro de agua sigue siendo crítica y las demoras en la obra pública han generado cuestionamientos desde distintos sectores.

Mastrolorenzo expresó su sorpresa ante las declaraciones del concejal y aseguró que los vecinos conocen bien la problemática. «Verdaderamente me toma de sorpresa esta especie de exposición cuando la comunidad de Altamirano, que es la que sufre la problemática, lo tiene bien en claro», afirmó.

La demora en la ejecución de las obras, que debían solucionar la falta de agua en la localidad, es uno de los puntos centrales del conflicto. «Desde parte de la provincia se dilató el tema de la obra y no es culpar a la provincia, sino que también las empresas que actúan en este tipo de obras tienen sus tiempos y sus retrasos. Eso lo tiene que definir la provincia, no nosotros ni los vecinos de Altamirano», explicó el presidente de la cooperativa.

«NO COBRAMOS UN PESO»

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la calidad del agua suministrada, que en algunos casos contiene arena. Sobre este punto, Mastrolorenzo aclaró: «Nosotros no tenemos la concesión porque no cobramos un peso, no recibimos ningún tipo de subsidio ni mucho menos. Esto lo hicimos como vecinos, como parte de una asistencia a la zona». También indicó que la cooperativa cuenta con recursos limitados para hacer frente a la crisis: «Imagínate que tenemos dos personas para controlar todo lo que es acá el pueblo y además asistir allá, no tenemos los medios ni las herramientas. Se hace muy difícil y costoso».

Por otro lado, el dirigente cooperativista se refirió a la instalación de una bomba por parte del municipio en un intento por paliar la crisis. Consultado sobre la capacidad técnica de dicha bomba y si se habían tomado las medidas necesarias para su correcto funcionamiento, reconoció no tener el dato exacto. «Sí sé que se trató de hacer todo lo que estaba al alcance de la gente que hizo lo posible para que al menos pudiera tirar un poco de agua», señaló. Además, destacó que «los pozos están totalmente agotados» y que el retraso en la obra principal profundizó el problema. «Si se cumplían los plazos, en este momento no estaríamos hablando de esta problemática», aseguró.

En relación con la responsabilidad de la provincia en la ejecución y supervisión de las obras, Mastrolorenzo explicó: «La responsabilidad del pozo es pura y exclusivamente de la provincia. Hay cuatro pozos hechos, si no me equivoco: dos testigos y dos maestros, de los cuales dos dieron mal». También agregó que «la bomba instalada es provisoria y la definitiva debe ser provista por la provincia».

Finalmente, Mastrolorenzo se refirió a la necesidad de trabajar en conjunto para encontrar soluciones, en lugar de generar conflictos políticos. «No es una cuestión de dejar al azar al pueblo de Altamirano y mirar para otro lado, sino de trabajar en conjunto para traer soluciones, no más problemas», enfatizó.

Además, aclaró que su rol en la cooperativa no tiene fines políticos y que su único interés es el bienestar de los vecinos. «Soy un vecino más al que le toca presidir la cooperativa, y cuando se habla de la cooperativa no nos olvidemos que se habla del pueblo», concluyó.

Las obras en Altamirano siguen en marcha, aunque con demoras. Mientras tanto, los vecinos continúan a la espera de una solución definitiva al problema del agua.

