En forma pacífica, se acercaron para pedir justicia ya que aún no tienen respuestas. «Pareciera que el asesino fuera nuestro hijo», expresó su padre Fernando.

Este viernes se cumplen 6 meses del fallecimiento de Facundo Codd en un accidente de tránsito en la ruta 210 cuando se dirigía a su hogar en Loma Verde. Por ello, su familia, acompañada por amigos y allegados, se acercó a la Fiscalía de Brandsen para exigir justicia.

Fernando Codd, padre de Facundo, dialogó con InfoBrandsen que el objetivo principal de la convocatoria era mantener viva la lucha por la causa: «No se consiguió nada, simplemente el resultado de la pericia automovilística que llegó ayer. Absolutamente nada más. La pericia, encima, tuvo una fecha inicial en la que no se pudo hacer porque la fiscal mandó la mitad de las pruebas, lo que atrasó aún más el proceso».

Los presentes comenzaron a llegar a las 6.50 de la mañana y permanecieron frente a la Fiscalía, destacando el respeto y la tranquilidad que caracterizaron la jornada. Según Fernando, cuando la fiscal Albisu llegó al lugar no estableció contacto con ellos: «La fiscal llegó alrededor de las 11.Nos vio y ni buen día; está bien. Lo importante es que estamos acá, con paz, tranquilos».

«Queremos justicia por nuestro hijo. Lo mínimo que pedimos es que se tome la indagatoria a los dos asesinos. Si ellos deciden no declarar, están en su derecho, pero al menos que se inicie el juicio y que nos liberen el cuerpo de Facundo», reclamó Fernando con firmeza y retrucó: «Pareciera que el asesino fuera Facundo. Los teléfonos secuestrados son los de él, el auto que no se puede mover es el de él, el cuerpo que no se puede mover es el de él. Y, mientras tanto, quienes lo mataron están libres».

El padre de Facundo también mencionó la presencia y apoyo de distintas personas y grupos, como amigos de su hijo, excompañeros del secundario en La Plata, veteranos de guerra de Malvinas y vecinos de Loma Verde y Ranchos. Además, destacó la inesperada visita de representantes del sindicato de judiciales, quienes mostraron su interés por el caso. “Seguiremos peleando, seguiremos luchando. Es nuestro hijo y queremos justicia por él”, subrayó Mariana.

“Para mí esto es un arreglo entre amistades políticas; ustedes saquen las conclusiones. Para mí es un arreglo entre amigos y hay que cuidarse la espalda”, expresó Fernando a la vez que justificó su pensar: “Es mi opinión como papá herido”. En tanto, Mariana acompañó las palabras de su marido y dijo: “Sumado a la ineficiencia y la ineficacia que tiene la fiscal, esto se potencia”.

