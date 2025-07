🎙️ Semanario Tribuna – Tapa sábado 5 de julio de 2025

📌 Una nueva edición del Semanario Tribuna de Brandsen ya está en todos los kioscos.

Acá te dejamos el resumen de cada una de las notas principales de tapa:

Mañana serán los festejes en La Fortaleza después del partido de primera que arranca 15.30



Las Mandarinas, bicampeón

Derrotó a Los Naranjos 1 a 0 y, como en el Clausura pasado, se coronó una fecha antes del final de campeonato. Un andar casi sin fisuras para este equipo que se pudo reponer de la finalísima perdida y demostró temple y madurez.

Las Mandarinas sigue escribiendo con letras mayúsculas su historia y se coronó bicampeón de la Liga Metro de San Vicente el pasado domingo al derrotar 1 a 0 a Los Naranjos en Alejandro Korn. EL gol del verdeamarillo, Ramiro Rivarola en la primera etapa. Seis colectivos llenos de hinchas más una decena de autos acompañaron al equipo de Conrado en su nueva coronación y casi 500 hinchas los esperaron en la Ciudad para recibirlos y festejar en el centro hasta altas horas de la noche. “El anterior campeonato fue un desahogo, este un disfrute total”, definió el presidente Luján Barragán Osorio.

Del millón y medio de dólares que dejó García Mutto, 600 mil se repartieron, pero el resto está en zona de misterio

La Biblioteca Popular está tratando de obtener lo que le pertenece, pero el obispado de Chascomús, que debe administrar esos fondos para poder ser distribuidos en las cuatro entidades elegidas por García Mutto, hasta ahora no los ha repartido. Lo concreto, según nos explicaban directivos de la Biblioteca, se entregaron 200 mil a cada una de estas entidades: San Vicente de Paul, Aleluya y la Biblioteca, porque lo que recibió la parroquia Santa Rita fue girado, insólitamente, por el párroco Fabián Damico, al obispado de Chascomús, que no tenía ningún vínculo con García Mutto y que jamás entregó un balance o un comprobantes sobre lo que hizo con esos dólares. Hace un par de años llegó remanente de 600 mil dólares más por la venta de algunos inmuebles de Antonio García Mutto. Y la justicia se los envió al Obispado para ser repartidos entre los cuatro herederos. Pero hasta ahora no lo hizo.Hay abogados de las dos partes tratando de pasar en limpio una situación por lo menos sospechosa. (Continúa en anteúltima página).

El martes, en Cultura, será parte del elenco de la obra “Los sospechosos del piso 10”



Para Martín Coggi “no hay nada más lindo que hacer reír a tu viejo”

El ex boxeador y ahora actor, Martín Coggi será uno de los protagonistas de Los Sospechosos del Piso 10, la comedia que se presentará el próximo martes 8 de julio desde las 20.30 en la Sala de Cultura Municipal. Junto a junto a Matías Alé, Adriana Bordsky, Fabián Gianola y Martina Vignolo dieron una entretenida conferencia de prensa días atrás en la que confesó tanto su amor por el boxeo como por la actuación. “Si fuera por mí, seguiría boxeando para siempre”, dijo pero agregó que “siempre me gustó este mundo”.

Y en ese sentido, dejó un dato muy interesante para unir sus dos pasiones; “hace poco comenté que me gustaría hacer una biopic sobre la vida de mi viejo. Incluso me encantaría interpretarlo yo”, advirtió. Las entradas ya están a la venta en la Sala de Cultura Municipal -Av. Sáenz Peña N°676-, de lunes a viernes de 8 a 13. Desopilante e intrigante, «Los sospechosos del Piso 10», promete hacerte reír desde que te sentás hasta el sorpresivo final.

El 9 se cierran las alianzas. Febriles negociaciones en todos los campamentos

¿Acercamientos con Bronicardi en UxP? ¿La UCR le daría luz verde a una lista con un sector del PRO y con LLA?

El ejecutivo ya envió el proyecto al Concejo

Hubo acuerdo: se modificaría la ordenanza Impositiva y la tasa que pagaría el comercio se redujo en un 30%

