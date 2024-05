El exjefe comunal dialogó en Grassi.com e hizo su análisis sobre la actual gestión municipal.

Raitelli y Cappelletti en tiempos de transición y armonía.

En una entrevista llevada a cabo en el programa Grassi.com de Estación Radio FM 90.7, Daniel Cappelletti, ex Intendente de Brandsen, abordó en detalle la gestión municipal, incluyendo la controversia por los vales de nafta que se utilizan para autos particulares.

Cappelletti desmintió las acusaciones de escasez de maquinarias en la municipalidad, declarando: «Durante mi mandato, se adquirieron diversas herramientas y vehículos, todo debidamente registrado en el inventario oficial» y agregó: “Mi posición y mi verdad es la que recibieron cada uno de los funcionarios. Honestamente no entiendo cuál es la razón por la que dicen lo que están diciendo, creo que podrían justificar cualquier otro argumento, pero no que no recibieron maquinarias. Dicen que no tienen motoniveladora y recibieron cinco motoniveladoras; de las cuales una estaba en Jeppener, dos estaban en la ciudad cabecera y dos estaban en la zona rural, cinco niveladoras de arrastre que son tiradas por tractor. O sea, fuimos equipando y lo que estoy contando es muy fácil de corroborarlo”.

Por otro lado, manifestó que dejó 251 empleados más de los que había cuando se hizo cargo de la municipalidad. También indicó que al actual Intendente Raitelli, le tocó comenzar la gestión soportando dos tormentas muy fuertes y le hace acordar cuando en el 2020 él tuvo que luchar con la pandemia, agregando: “La diferencia que tiene conmigo es que él recibe ayuda de la Provincia y nosotros no recibimos nada”.

Respecto a la energía que existe en Brandsen dijo que es suficiente y ante la consulta, respondió que hoy dos empresas podrían comenzar a funcionar en nuestra Ciudad.

Expresó su inquietud ante posibles irregularidades, señalando: «Me resulta preocupante la idea de cargar combustible para vehículos particulares a cargo del municipio. Esto merece una investigación exhaustiva por parte de los concejales». Y también fue crítico, mostrándose sorprendido al leer que el delegado de Jeppener había firmado un contrato por $ 400.000, para realizar tareas, manifestando que no puede prestar servicios para la Municipalidad, siendo empleado de la misma.

El exIntendente cuestionó algunas decisiones de la nueva administración, como la creación de nuevas secretarías y la gestión de recursos en momentos de dificultad económica. Daniel Cappelletti proporcionó una visión crítica sobre la gestión municipal, destacando “su compromiso con la transparencia y el bienestar de la comunidad de Brandsen”.

