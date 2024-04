Mauricio De Carvalho recordó que ese lugar lo ocuparían los referentes en la campaña.



Desde el primer momento en que Javier Milei tomó el bastón presidencial y se puso la banda, en todos lados, incluyendo Brandsen, se empezaron a manejar las posibilidades de cambios en la conducción que se producirían en las oficinas de PAMI y ANSES, que dependen directamente de Nación.



Hace unos días fue Guillermo Roldan, que viene de la gestión anterior, quién desmintió, ante versiones, haber sido reemplazado, manteniéndose en el cargo hasta el momento.



Por su parte los posibles cambios en la Ansas están a la orden del día, sobre todo teniendo en cuenta que los conflictos dentro de La Libertad Avanza de Brandsen, promueven distintas versiones.



Desde un primer momento se dijo que si bien Jonathan Roldan asumió como Concejal, el referente en la campaña y candidato a Intendente fue Mauricio Pepe De Carvalho y él estaría al frente de la entidad.



Nada de eso ha pasado hasta el momento. De Carvalho hizo declaraciones en el programa Grassi.com de Estación Radio y dejó en claro que hasta el momento no hay ninguna novedad al respecto.



Sobre el tema manifestó, “cuando estábamos en elecciones para el balotaje, se propuso que todos los coordinadores y todos los referentes políticos de cada distrito iban a ocupar las oficinas de nación en esos lugares. Esto fue lo que se vivió con Javier Milei y el acuerdo fue ese. Después sucedieron otras cosas y hasta el momento no se ha tomado ni se ha nombrado a nadie. En un primer momento Javier (Milei) lo que quería y esto fue comunicado la semana pasada, era primero acomodar el tema económico y después iba a ir con todas las partes de las oficinas, ir viendo qué es lo que está sucediendo en cada lugar. Si hay gente que está bien o que está mal, porque abunda el personal y esas cosas es lo que estaba tratando de reacomodar”.



Dando más detalles al respecto indicó “al poner los relojes de ingreso empezó a notarse que había gente que nunca se habían anotado, nunca se habían nombrado, gente que apareció en las oficinas que nunca habían estado. Ya lo dije, los nombramientos no van a salir rápido porque su idea es poder organizar primero todo el país. Organizar todas las oficinas y los ministerios para que no haya nada que no sirva. Supongo que cuando esté reorganizado, cuando echen a la gente que tienen que echar, cuando se solucionen los problemas vendrán los nombramientos”.



Luego de hacer una síntesis de los problemas que existen en la interna, de los pensamientos de cada integrante de la LLA local, de todo lo que había que solucionar en el país a partir del nuevo gobierno con Milei como Presidente, volvió a ratificar, “sobre quién será el responsable de la ANSES en Brandsen todavía no hay nada, no hay nada en ninguna oficina. Mi intuición es que van a hacer un reacomodo del personal en todas las oficinas y una vez que todo esté organizado vendrán los nombramientos. De esta manera los problemas no recaerán sobre los nuevos responsables. Creo que él (Javier Milei) estaba buscando que quién ingrese como como director, como jefe, no tenga inconveniente con el personal que está trabajando en el lugar”.

