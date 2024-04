En un emocionante fin de semana de ciclismo de ruta, los representantes de la Asociación Civil Ciclistas Brandsen (ACCB) dijeron presente en el Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta, celebrado en la localidad cordobesa de Alta Gracia. Los competidores que llevaron el nombre de Brandsen como bandera fueron Héctor Alaniz en la categoría masculina, mientras que Emilia Ocariz y Araceli Bureaux en la categoría femenina.

Araceli se quedó con el tercero escalón del podio en la prueba de ruta individual más importante del calendario luego de disputar al sprint con gran cantidad de corredoras las posiciones. Fue una carrera donde el clima no acompaño para nada, traté de mantenerme adelante para intentar participar la fuga, pero no se dio, a poco de terminar aparecieron los calambres y pensé que no iba a poder llegar adelante, pero por suerte lo pude manejar y llegar al sprint con chances declaro Araceli miembro destacado de la ACCB, además de ser profesora de la Escuelita de Ciclismo de la asociación.

Entre los momentos destacados, el viernes se disputaron las pruebas de Contra Reloj Individual, donde Sergio Fredes (Ranchos), repitiendo su hazaña del año anterior, se coronó bicampeón argentino en la Contra Reloj Individual, consolidando así su posición como uno de los mejores en esta disciplina. El domingo la competencia masculina fue liderada por el oriundo de Las Flores, Laureano Rosas, actualmente en el equipo continental brasileño Swift Carbon, donde lucirá la casaca de campeón argentino.

En la competencia femenina, que se disputó el día sábado, María Mercedes Fadiga (General Belgrano) dejó su huella al lanzar un ataque estratégico cuando faltaban tres vueltas para completar los 100 kilómetros de la prueba de ruta (equivalente a 25 vueltas al circuito), logrando una ventaja que le permitió consagrarse campeona argentina por segunda vez en su carrera. En una carrera intensa que se resolvió en 2 horas y 35 minutos, Fadiga demostró su habilidad y determinación.

