Ludmila Isabella, quien fue pareja de Lautaro Acosta, protagonizó un violento episodio que quedó registrado en video.

Isabella y Acosta cuando eran pareja.

La expareja del futbolista Lautaro Acosta, Ludmila Isabella, quien además fuera vecina de Brandsen y lo denunciara en reiteradas oportunidades, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras protagonizar un violento ataque contra la actual novia del jugador, Candela Sánchez.

El hecho, que quedó registrado en video y fue difundido en el programa «A la Tarde» conducido por Karina Mazzocco, ha conmocionado al público. En las imágenes se observa cómo Isabella, acompañada de su hermana, agreden brutalmente a Sánchez en plena vía pública, propinándole golpes y despojándola de sus pertenencias.

Candela Sánchez contó que sufrió una brutal agresión por parte de Ludmila cuando estaba en un bar con amigas. «Me agarraron de los pelos y fueron tres segundos horribles. Iban a golpearme mi cabeza… Me empezarona a salir moretones, a doler mucho la cabeza… Me cortaron los labios y no podía comer más que líquidos», señaló.

La joven agredida, Candela Sánchez junto a su abogado.

La víctima, visiblemente afectada, relató en el programa que Isabella la había amenazado de muerte y que el ataque fue planeado. Cabe recordar que Isabella denunció a Acosta en 2019 y 2023, por «violencia psicológica, física y económica» generando una compleja situación legal entre ambos.

La conductora Karina Mazzocco y el panel de invitados, entre los que se encontraba Luis Ventura, expresaron su repudio ante la violencia de las imágenes y destacaron la gravedad de la situación. Ventura, conocedor del entorno de Acosta, recordó las denuncias previas de Isabella y señaló que esta nueva agresión marca un escalamiento en el conflicto.

Al ser consultada sobre cuándo comenzó su romance con el deportista, la joven aclaró: «Yo no estoy de novia con Lautaro, lo estoy conociendo nada más. Es más, nunca nos expusimos, ni nos seguimos en Instagram porque sabíamos que era para quilombo», comenzó diciendo sobre el vínculo que tienen.

Luego agregó: «Él venía ya de un quilombo groso, en el que yo me estaba metiendo al salir de él. No queríamos exposición, simplemente eso. Cuando yo me empiezo a vincular con Lautaro, él ya estaba soltero hace unos meses largos».

Por su parte, el abogado de Candela Sánchez indicó que se ha presentado una denuncia formal por lesiones seguidas de robo y amenazas de muerte, y que se espera que la justicia actúe rápidamente.



Fuente: El Intransigente / Gente

