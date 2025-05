Será conducida por Juan Domingo Arias; estuvieron presentes su padre, Gastón y el intendente Fernando Raitelli.

Con el objetivo de ampliar su presencia territorial en la Provincia, la Defensoría del Pueblo bonaerense inauguró la delegación del organismo en Brandsen. Se trata de la oficina número 68, donde las y los ciudadanos del partido podrán acercar sus reclamos en temáticas sobre salud, seguridad vial, género, alquileres, salud, servicios públicos, transporte, ambiente, entre otros temas.

La misma estará a cargo de Juan Domingo Arias, hijo del exintendente Gastón Arias, quien además cumple funciones como secretario de Servicios Públicos en la Defensoría. La delegación, funcionará en Larrea 1047, de 8 a 14 horas.

Estuvo en el lugar el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino y aseguró: “Al Estado no hay que romperlo, hay que mejorarlo”, e indicó que en este espacio “buscamos complementar el trabajo del municipio para que las personas tengan un lugar más donde reclamar. Nuestro consejo es que la gente no se quede con la bronca, que haga su reclamo, porque el enojo no conduce a nada”.

En esa línea, expresó que “entre todos tenemos que construir una solución a los problemas de las personas, y nadie se tiene que ir de acá sin una respuesta, porque para eso está el Estado, al que no hay que romperlo sino mejorarlo”.

En tanto, el diputado provincial, Facundo Tignanelli, quien también formó parte de la inauguración, expresó que «esta apertura es importante, sobre todo en un contexto como este, para seguir ampliando las posibilidades que tiene la ciudadanía para acceder al Estado”.

En tanto, el intendente Fernando Raitelli, expresó que la nueva delegación “será una herramienta más para que las y los vecinos puedan reclamar sus derechos”.

También participaron del acto el jefe de gabinete del municipio, Gastón Poncetta, el secretario de Desarrollo Territorial, Federico Santarelli, y de Servicios Públicos de la Defensoría, Gastón Arias, y la directora de Delegaciones, Daniela Leguizamón.

