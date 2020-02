Lucas Vico y Matías Brianese, refuerzos de Sportivo Italiano

Fuente Semanario Tribuna

Ex compañeros del Atlético y Progreso campeón de 2012, amigos y profesionales del deporte desde hace ya unos años, Matías Brianese y Lucas Vico volvieron a compartir plantel, cuando hace unas semanas ficharon los dos para Sportivo Italiano.

El que primero llegó al Azzurro fue Matías, que no era tenido en cuenta por Vivaldo, técnico de San Carlos “y como el club no me quería dejar libre, arreglaron un préstamo por 6 meses con Italiano, porque se sabía que el DT estaba interesado en mí y es conocido de Vivaldo”, dijo a este medio el ex delantero de la Villa.

Con la idea de no perder continuidad, Matías llegó a Italiano, desde donde además le pidieron referencias por Lucas, su amigo, “y le dije la verdad; le dije la clase de jugador que es y que si bien hace mucho que no jugamos juntos, iba a ser fácil entendernos adentro de la cancha. La verdad que me puso muy contento que pueda arreglar la incorporación porque es un amigo de toda la vida”, destacó Matías.

“Me tomó de sorpresa que justo esté Mati”, comenzó diciendo Lucas, en un alto de los trabajos de gimnasio tras el empate del pasado sábado sin goles ante Central Córdoba, en Rosario.

Matías se sumó a Sportivo el 3 de enero y pocos días más tarde, Lucas; “es muy lindo jugar con Mati porque es un amigo de toda la vida. Yo estoy volviendo al ruedo de a poco y qué mejor que con un amigo”, agregó y destacó que “el club es muy lindo, muy ordenado, y tiene muy buenas instalaciones”.

Sportivo Italiano arrancó el año el sábado pasado en Rosario, tal cual fue mencionado, y ayer, jugaba su segundo partido ante Laferrere en calidad de local.

