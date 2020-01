Caminando, sin celular y a 35 km de La Plata: así encontraron a Exequiel Sanso

Publicó: 0221.com.ar

El joven de 17 años fue reconocido por el personal del destacamento de Seguridad Vial de Samborombón, en la localidad de Brandsen, a 35 kilómetros del lugar donde ocurrió el crimen. El adolescente era buscado intensamente por la Policía y su testimonio podría ser clave para la investigación.

Luego de cinco días de búsqueda, la Policía logró dar con Exequiel Sanso, quien se encontraba desaparecido desde el 1 de enero, cuando fueron brutalmente asesinados su mamá Graciela Holsbak (54), su padrastro Raúl Bravo (54) y su sobrina Alma Monino (5). Agentes del destacamento de Seguridad Vial de Samborombón reconocieron al adolescente cuando caminaba a la vera de la Ruta 2, con sentido a la Costa. Al verlo, las autoridades lo retuvieron y dieron aviso a la DDI de La Plata.

El joven de 17 años fue hallado en un peaje ubicado a 35 kilómetros de Melchor Romero, la localidad platenses donde ocurrió el triple crimen por el cual, hasta el momento, no hay ningún detenido. De acuerdo con las primeras precisiones, el adolescente se encontraría ileso, no tenía su celular y estaba solo. “Estaba caminando de forma tranquila cerca del peaje de Samborombón , ahora me voy a contactar con la DDI para que lo traigan”, aseguró el fiscal de la causa Marcelo Martini en diálogo con Crónica TV.

En este contexto, fuentes allegadas al caso, le confirmaron a 0221.com.ar que el hecho de que su rostro se volviera viral en los últimos días fue un factor importante para que los agentes de la Policía Vial lo reconocieran.

La causa es investigada por el fiscal Martini, quien viene asegurando que Sanso no está acusando de ningún delito. “Vivía ahí con ellos (por las victimas). Había días que no estaba. Se lo está buscando”. Su objetivo es tomarle testimonio teniendo en cuenta que residía con las víctimas: “Quiero encontrarlo y que me explique por qué no estaba en el lugar donde vivía“, aseguró.

Publicó: 0221.com.ar

