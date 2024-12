Un vecino se comunicó con InfoBrandsen para mostrar su preocupación por la seguridad vial y pedir una rápida solución para las señales lumínicas.

El estado de los semáforos en la Ciudad es un tema que cada vez es más alarmante y por ellos, un vecino dialogó con este portal con el propósito de expresar su profunda preocupación por el estado deplorable en que se encuentran los semáforos ubicados sobre la Ruta 215, ya que los recorre casi a diario.

“A raíz del paso de los camiones, varios están torcidos e incluso colgando, como es el caso del semáforo de peatones en el cruce de Ruta 215 y calle 10/Larramendi”, comenzó a referirse el hombre, con la evidencia gráfica de la situación. De hecho, el panel inferior del semáforo que está en sentido a calle Larramendi, no funciona.

Parecida es la situación que acontece en 215 y las esquinas de Larrea y Las Heras, donde la estructura quedó desproporcionada, consecuencia del paso constante de camiones de gran porte por la zona, los cuales, además de afectar la fluidez del tránsito en nuestra ciudad, generan daños visibles en la infraestructura vial, incluyendo los semáforos.

“Esto no puede ser ignorado, ya que tanto a conductores como peatones”, agregó el vecino a la vez que se pregunta: “¿Quién debe hacerse cargo de esta problemática? ¿Corresponde al Ejecutivo local o es responsabilidad de Vialidad? Se debe encontrar una solución inmediata para garantizar la seguridad de quienes transitamos diariamente por estas arterias”.

Por último, reclamó por medidas urgentes para reparar y reforzar estas señaléticas, y que se implemente un plan para evitar que estos problemas vuelvan a suceder. “No tenemos tantos semáforos y no podemos darnos el lujo de que no funcionen; se maneja mal y son fundamentales para no tener más accidentes”, culminó.

