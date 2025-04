Desde Infobrandsen recibimos un mensaje al Whatsapp (2223)50-8499 por parte de una vecina que denuncia el deterioro de una calle del barrio donde vive, y las consecuencias que esto está generando en su vida cotidiana.

«Hola, buenas tardes. Quiero hacer una denuncia sobre el estado de la calle de mi casa. Yo vivo en México, o como se la conoce, Graham Bell, entre Los Indios y Ecuador. Desde hace cuatro meses no se puede transitar por la calle: cuando llueve se hace imposible caminar o salir con un vehículo. Hace poco pasaron y tiraron tierra, pero no arreglaron. No hay vereda para caminar y, por esta cuestión, me caí y me esguincé el tobillo».

«En las imágenes se puede ver cómo está la calle tanto del lado de Ecuador como del lado de Los Indios. Nosotros estamos en el medio. Pasan autos, camionetas, camiones y máquinas de la municipalidad, y destruyen cada día más la calle. Lo más importante: en caso de emergencia, las ambulancias no pueden llegar por los pozos que se formaron».

Laura Susana.

