Concejales y vecinos dialogaron en Grassi.com y dejaron sus sensaciones de cara a la sesión de este lunes donde la central eléctrica será lo más importante de la jornada.

Este lunes tendrá lugar la Sesión 4/2024 del Honorable Concejo Deliberante desde las 19 horas. Cada vez falta menos para saber qué pasará con las termoeléctricas en Brandsen y si esta historia tendrá más capítulos o si culminará con el voto negativo de la mayoría en el recinto.

En la previa a una de las sesiones más calientes de los últimos tiempos, hablaron en Grassi.com los concejales Juan Cruz Salgueiro (Juntos), Gabriela Rosales (UxP) y las vecinas del barrio Los Bosquecitos, Mariela Longhi y Jesica Cámara. Cada uno de ellos aportó su opinión, su visión y los pros y los contras que podría generar la instalación de una usina eléctrica en el kilómetro 49 de Ruta 2.

“EL INTENDENTE PIDE PRUDENCIA; HAY QUE EMPEZAR POR CASA”

El concejal de Juntos, Juan Cruz Salgueiro, expresó su profundo malestar por la suspensión de la última sesión del Concejo Deliberante. No dudó en calificar la situación como un atropello a la institucionalidad y apuntó directamente al rol del Ejecutivo municipal.

«Cuando el intendente pide prudencia, dice ‘la oposición tiene que ser prudente’, hay que empezar por casa porque la prudencia es justamente eso, pensar antes de actuar”, apuntó. Y fue más allá con una fuerte crítica sobre una posible injerencia del Ejecutivo en el HCD: «De ahí a querer manejar el Concejo Deliberante me parece que hay que poner un freno porque los concejales dentro del sistema republicano tenemos independencia, ¿no?».

Remarco que la Audiencia Pública es el espacio para que todos tengan la posibilidad de expresar lo que piensa con respecto a la instalación de la central termoeléctrica y todas las instituciones que tengan dudas “se la puedan sacar dentro de un ámbito equitativo para todos”.

Finalmente, de cara a la sesión del próximo lunes, Salgueiro confirmó la presencia de todo el bloque de Juntos: «Los siete vamos a estar acompañando obviamente la sesión porque es la responsabilidad que tenemos».

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA

“EL EXPEDIENTE NOS DEJÓ SUMAMENTE PREOCUPADOS”

En el programa del sábado, las vecinas del barrio Los Bosquecitos Mariela Longhi y Jésica Cámara, también compartieron su pensamiento y las conclusiones a las que llegaron tras investigar el proyecto y reunirse con concejales.

Sin filiación política ni pertenencia a organizaciones ambientalistas, tomaron la iniciativa de investigar a fondo el expediente, las cuales las había dejado intranquilas, pero aún más luego de interiorizarse con una vecina quien además tiene conocimientos de biología. «Ese expediente nos dejó sumamente preocupados», explicaron. Además, señalaron inconsistencias en los datos proporcionados verbalmente por la empresa en comparación con lo documentado en el expediente, como la discrepancia entre los 250.000 litros de agua diarios mencionados y los 7 millones que figuran en la documentación oficial.

Un encuentro con la concejal Gabriela Rosales les ofreció la perspectiva oficialista, centrada en la promesa de empleo y un «principio de solidaridad nacional». Sin embargo, este argumento no convenció a las vecinas. «Realmente no nos pareció que bajo ese concepto nosotros tendríamos que aceptar una termoeléctrica acá», manifestaron.

Un punto central en su argumentación radica en la existencia de dos ordenanzas municipales, la 1236 y la 1237, que consideran fundamentales para impedir la instalación de la termoeléctrica. Ante la posibilidad de la positiva por la desafectación del uso del suelo en esa zona, vislumbran posibles vías judiciales para revertir la situación.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA

«TENEMOS VISIONES DIFERENTES, NO SOMOS ENEMIGOS»

La edil oficialista Gabriela Rosales, quien también es vecina del barrio los Bosquecitos, compartió sus reflexiones sobre el tema y marcó una distancia con respecto a lo que dijeron Longhi y Cámara: “Tenemos visiones totalmente diferentes”.

Rosales, graduada en Ciencias Naturales, fundamentó su postura en su formación académica y en una perspectiva que integra la actividad humana y su inevitable impacto ambiental. «Ellas creen que las cosas son contaminantes o no contaminantes y la realidad es que ninguna acción humana es limpia por decirlo de una manera. Desde que construimos nuestra casa hasta una industria, todo tiene un grado de contaminación seguramente, un grado que modifica el ambiente, y esa es mi mirada», sostuvo.

En relación a las críticas sobre la información brindada por la empresa y la interpretación del expediente, señaló: «Yo siento que hay una mala interpretación del estudio de impacto ambiental que está en el expediente. Se toma muy literal todo”. Sin embargo, reiteró su respeto por quienes tienen una visión diferente sobre la conveniencia ambiental de este tipo de industrias «pero también hay que entender que entonces tenemos que empezar a pensar en otro tipo total de sociedad en la que tenemos hoy».

En un mensaje final, la concejal Rosales hizo un llamado a la reflexión y al diálogo respetuoso en la comunidad: «Me parece que estamos en tiempos donde todos muy convulsionados, donde todos nos creemos enemigos de otros. Hace 20 años elegí Brandsen entre otras cosas porque me gusta la naturaleza, entonces no voy a ir en contra de eso, y me traté de formar para tomar una decisión lo más cercana a lo que yo creo y pienso».

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp