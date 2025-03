Una vecina del barrio Las Acacias dialogó con IB para pedir por más y mejores horarios pensando en los estudiantes.

Laura es vecina de Las Acacias y se comunicó con InfoBrandsen para reclamar por el servicio de transporte de la Línea 388. “Los horarios de escuela son un desastre, pasan a la hora que quieren y los chicos, tanto de acá del barrio como Teniente Origone, llegan tarde”.

La mujer se mostró apesadumbrada porque no sabe a quién recurrir por este problema y más allá de los términos, quiere remarcar que el pedido es respetuoso. “Desde que empezamos las clases no coincidimos los horarios y los chicos no llegan a horario”, amplió.

Por último, agradeció el espacio y pidió por más servicios: “Necesitamos más líneas de colectivos aparte de esta”.

