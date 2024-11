Como todos los fines de semana compartimos los temas destacados del Semanario Tribuna. Tapa de la edición número 3017

Regularización de Dominio por Prescripción Administrativa

La norma apunta a lograr la regularización de dominio por prescripción administrativa. JxC votó en contra por considerarlo innecesario y riesgoso.

Concejo: No entran los loteos en el proyecto de Roldán que se aprobó con el voto del oficialismo

Ante las dificultades que encontró en el Concejo el documento oficial de regularización dominial por prescripción administrativa que lo había presentado el Ejecutivo hace 50 días, el edil libertario Jonathan Roldán presentó una alternativa, elaborada junto a legisladores bonaerenses de LLA. Este nuevo proyecto contó con el apoyo de Unión por la Patria, aprobándose con el desempate de la presidencia y presenta la novedad -como lo explicó Roldán- que “es una herramienta accesible para regularizar una situación existente. Acá, no hablamos de loteos, es para la gente que ya tiene un inmueble y quiere regularizar la situación”.

Juntos por el Cambio votó en contra, apuntando a la cuestión de fondo, más allá de los ajustes que se le hizo al escrito original. Estimaron que cualquiera de los dos proyectos desnaturaliza el instrumento y genera inseguridad jurídica. “A nuestro criterio -dijo Marcos Erregue- el título que la Municipalidad pueda instrumentar es nulo como acto administrativo y como título de propiedad”.

Desde el oficialismo, las solapadas expresiones del concejal Sergio González dejó entreabierta una puerta para eventuales excesos y además minimizó el cambio que introdujo Roldán: “Existe un problema grave -dijo- la gente no tiene posibilidad de tener un lote ni de alquilar. ¿Quién puede juzgar a una persona que no tiene donde vivir, si se mete en un terreno y construye con lo que tiene?”. Además, agregó González, la modificación que impulsó “La Libertad Avanza no modifica el proyecto de origen”. Sin querer, Florencia Arrechea acaba compartiendo de alguna manera esa opinión: “Con este proyecto, Roldán fue funcional al Ejecutivo (continúa en página 2).

El Concejo le dio a La Pulpera de Santa Lucía la primera bienvenida

Los creadores y directores del Ballet Brandsen, Mabel Pimentel y Oscar Murillo, concurrieron el lunes al Concejo Deliberante, acompañados por Carmen Trivillín, Héctor López y José González, ex bailarines del grupo y directores, Carmen y Héctor, de la filial local del prestigioso estudio de danzas. Todo listo para el debut, que será el viernes en el Club Social. En la foto, junto al intendente Fernando Raitelli y el titular del cuerpo Daniel Caraballo.

Rugby: A todo o nada

Tras la gran victoria del pasado sábado en el clásico ante Chascomús, Atlético y Progreso define esta tarde el ascenso al Grupo 1 ante Saint Brendans en el Matadero, desde las 15,30. Gran expectativa y entusiasmo.

Las Mandarinas puede ser campeón: En las puertas de la gloria

Mañana desde las 16 en Alejandro Korn, Las Mandarinas tiene su primera cita con la historia; enfrenta a Empalme y, si gana, será el campeón del Clausura de la Liga una fecha antes del final del torneo tras algunos intentos fallidos. Todo el barrio vibra y la Ciudad lo siente.

Tango y folklore en injusta competencia

Lamentablemente el tango y el folklore deberán disputar el próximo fin de semana una innecesaria competencia. Es una pena. “La Pulpera de Santa Lucía” y el Festival de tango son dos valoradas ofertas culturales que apuntan al mismo público y que escapan al modelo de actos comunes y repetidos. El grave descuido de quienes se encargan de programar estos espectáculos los van a obligar a repartirse público. La situación es más incomprensible porque las dos producciones han sido promovidas y cuentan con el apoyo de la Municipalidad.

Por eso no se entiende la falta de coordinación y de intercambio informativo de las dos áreas que manejan estos espectáculos: Desarrollo Cultural y Cultura. Bastaba simplemente con intercambiar datos sobre el calendario de actividades de uno y otro para poder evitar esta desafortunada coincidencia. A veces, el tener demasiada gente dispersa en tareas semejantes, puede contribuir a generar sin querer estos equívocos, sobre todo cuando no está claramente delimitado la estricta competencia de cada uno. Hay molestia en la gente que organizó estos eventos, sobre todo porque en ambos casos los habían anunciado con la debida antelación.

Las reparticiones encargadas de los actos populares o celebraciones han tenido algunos tropiezos. Es cierto que el calendario festivo ha crecido y que Brandsen ha respondido con presencia y entusiasmo a esta variada oferta. Pero lo de la fiesta del carruaje fue una voz de alerta que de alguna manera se prolongó en los deslucidos actos dedicados a los aniversarios de la Ciudad y del Distrito.

Hay que considerar que el Ballet Brandsen es una marca con un prestigio bien ganado y que “La Pulpera de Santa Lucia” por muchas razones es un espectáculo de esos que, por exigir un despliegue de talento, esfuerzo, tiempo y gastos, merece el marco más auspicioso. También, es cierto que la fiesta tanguera es una iniciativa que se ha ido afirmando y que le ha dado lugar a una música injustamente abandonada. Por eso, los dos debieron sumarse y no restarse al calendario cultural de una ciudad que siempre ha sabido acompañar y respaldar estos verdaderos desafíos.

