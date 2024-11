El periodista, político y ahora streamer habla de su vida, sus desafíos y su futuro. Un hombre de mil facetas con mucho para contar.

Tras desistir de la idea del boxeo se metió en el periodismo. «Entré para colaborar y nunca más salí del estudio. Ahí estaba lo mío».

En el marco del Día del Periodista Deportivo, en InfoBrandsen Desconectados hablamos con Guillermo Favale, quien tiene una extensa trayectoria en medios a nivel nacional. El nacido en nuestra Ciudad habló de sus comienzos y de su actualidad, que incluso lo tuvo como candidato a intendente del Partido de la Costa.

A través de una larga charla, el entrevistado narró cómo su vida ha estado marcada por la casualidad, la pasión y una serie de eventos fortuitos que lo llevaron al periodismo deportivo, con una inclinación inicial por el boxeo y, eventualmente, a su lugar en los medios.

Guillermo comenzó recordando su infancia en Brandsen, lugar donde vivió hasta los diez años. “Hice el jardín de infantes y hasta Tercer Grado en la Escuela 1. Extrañé mucho cuando nos mudamos, porque allá estaba toda mi familia y mis amigos”. Este arraigo lo mantuvo en sus recuerdos incluso después de mudarse. Más tarde, en su juventud, regresó a Brandsen mientras estudiaba mientras estudiaba periodismo en DeporTEA y encontró una oportunidad en una radio local. «Entré para colaborar y nunca más salí del estudio. Ahí estaba lo mío», recordó.

Su ingreso a los medios nacionales surgió a través de conexiones con figuras influyentes como Alejandro Romay, quien lo ayudó a consolidarse. Su primer trabajo profesional ocurrió en Radio Libertad, y en el inicio de su carrera televisiva fue un mentor inolvidable: “Romay fue un visionario, alguien increíblemente inteligente”, afirmó.

En la conducción de Nuevediario junto a Atilio Costafebre en 1996.

REGRESO A LA COSTA E INCURSIÓN EN POLÍTICA

En cuanto a su vida personal, Favale habló sobre su regreso permanente a San Bernardo después de la pandemia. Este retorno lo motivó a involucrarse activamente en la política local, al observar la falta de progreso en algunos aspectos de su comunidad. La necesidad de cambio y de contribuir al bienestar de sus vecinos lo llevó a participar activamente en el Frente Renovador del Partido de la Costa, donde se prepara para futuras elecciones legislativas y municipales.

«Volver a La Costa fue un llamado del corazón. Fue doloroso ver cómo algunas cosas no habían mejorado, así que comencé a hablarlo con la gente, y sin darme cuenta, estaba haciendo política», contó. Aunque las elecciones no siempre han sido fáciles, Favale ve en la política un «salto al vacío» que ha sido transformador. «La política es fascinante y dolorosa, pero he aprendido mucho. Siento que hoy soy mejor que antes de haber estado en una competencia electoral», afirmó, añadiendo que aspira a postularse nuevamente.

Y cree que su exposición mediática lo ayuda en su relación con los ciudadanos: «Ser conocido es clave. En el Partido de la Costa es complicado llegar a todos porque es un distrito amplio, pero la televisión me ha permitido conectar con la gente de forma más directa. Es un desafío, pero también me da la oportunidad de ser genuino con las personas”.

SUPERACIÓN PERSONAL

Entre otros temas, respondió sobre una etapa compleja de su vida relacionada con problemas de adicción, un tema sobre el cual ha hablado abiertamente en conferencias y charlas. Enfrentar y superar este desafío fue un proceso que, aunque difícil, lo fortaleció y le permitió construir una vida más estable.

Todo surgió a través del contacto de un productor del programa “Seres Libres” conducido por Gastón Pauls, ante una respuesta, en principio, negativa por parte de Guillermo, la idea le quedó rondando y luego de un segundo llamado, decidió contar su historia no sin antes revelárselo a sus hijos.

“He pasado por momentos difíciles debido a las adicciones, algo que la gente a veces no percibe porque hay una imagen estereotipada de cómo luce alguien con problemas de consumo. Pero este es un problema que afecta a personas de todas las apariencias y situaciones”, compartió.

Incluso ha ofrecido charlas y talleres aporta desde su propia experiencia. «Tomé las riendas de mi vida, y eso ha sido crucial. Hoy, mi vida sigue adelante, y si puedo usar mi experiencia para ayudar a otros, lo hago con gusto».

«Sin darme cuenta, estaba haciendo política. Es un desafío, pero también me da la oportunidad de ser genuino con las personas», dijo en referencia a su nueva faceta.

SU LLEGADA AL STREAMING

Por último, se le consultó por su desembarco el mundo del streaming: “Es una oportunidad para acercarse a la audiencia de una forma distinta. Aquí no solo transmito noticias, sino que también converso con quienes me siguen, compartimos opiniones en tiempo real, y eso es invaluable”.

Remarcó que los medios digitales cambiaron por completo la manera en que se consume contenido “y ya no se trata de imponer un mensaje, sino de invitar a una conversación abierta y espontánea”.

“Creo que el periodismo tiene que evolucionar y encontrar a la audiencia en los lugares donde está presente. Hoy, el streaming es un espacio clave, y para mí, es fundamental estar ahí”. Guillermo con “Más para ver”, propone contenido sin filtro y sin forma; streaming sin stream.

«El periodismo tiene que evolucionar. Hoy, el streaming es un espacio clave, y para mí, es fundamental estar ahí”.

