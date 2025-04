Video completo del acto protocolar realizado hoy miércoles 2 de abril de 2025 en el Paseo Malvinas

Noticia en desarrollo

Compartimos un texto enviado por un lector a InfoBrandsen

Hola les comparto algo de mí autoría como homenaje a los ex combatientes de Malvinas aprovechando este día tan especial y agradecerles todo lo hecho por la patria ojalá puedan compartirlo con ellos .

Hubo un abril en el que la patria vistió de guerra a los que todavía eran pibes. Les puso un fusil en las manos, los subió a barcos y aviones y los mandó al frío despiadado del sur. Muchos no sabían disparar, no sabían sobrevivir en la intemperie, no sabían que el enemigo no era solo el que apuntaba desde enfrente, sino también el hambre, el miedo, la soledad. Les dijeron que volvían como héroes, pero nunca les avisaron que, para muchos, volver sería imposible.

Las familias quedaron abrazando la incertidumbre, esperando cartas que nunca llegaron, rezando por sus hijos, por sus hermanos, por esos chicos que, de un día para otro, dejaron la escuela, la casa, los abrazos de mamá, para enfrentar la muerte. Algunas madres recibieron un ataúd envuelto en la bandera, otras solo recibieron el silencio eterno de un hijo que nunca volvió. La guerra no terminó en las islas, siguió en cada casa donde una silla quedó vacía y un nombre dejó de pronunciarse en voz alta porque dolía demasiado.

Y los que volvieron… volvieron a un país que les dio la espalda. Pasaron de ser héroes a ser invisibles, de ser aplaudidos a ser ignorados. Cargaron con las pesadillas, con el frío que nunca se fue de sus huesos, con los gritos de sus amigos cayendo a su lado. Algunos no pudieron soportar esa guerra nueva, la del abandono, la del desprecio, la de un Estado que no supo abrazarlos. Se fueron por su cuenta, dejando más cruces en la historia, más nombres que no deberían haberse perdido.

Malvinas fue mucho más que una batalla por un territorio. Fue una herida abierta en la historia de un país, fue la demostración de que las guerras siempre dejan pérdidas más grandes que las tierras disputadas. Se perdieron vidas, sueños, familias enteras quedaron rotas. Ninguna victoria hubiera podido devolver lo que se perdió en esas islas, ningún mapa pintado de celeste y blanco hubiera llenado el vacío de los que quedaron bajo la turba, con el frío abrazándolos para siempre.

Por eso, Malvinas no es solo un recuerdo, es un compromiso. Es la memoria viva de quienes pelearon, de quienes murieron y de quienes siguen luchando con las cicatrices invisibles que nadie quiso ver. Es la certeza de que nunca más podemos permitir que nuestros jóvenes sean carne de cañón en una guerra absurda. Porque el verdadero homenaje no está solo en los actos, en las placas, en los discursos. Está en recordar que la patria no se construye con guerra, sino con memoria, con justicia y con la promesa de que nunca más volveremos a perder tanto por tan poco.



Emiliano.e.aguilera

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp