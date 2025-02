Lic. Magalí Quiroz

Psicóloga

MN: 73610

Terapia Integrativa/ Cognitivo Conductual

Días disponibles: viernes y lunes

Espacio Puente – Ferrari 485

Consultas: 1134587621

Instagram: @lic.magaliquiroz

Terapia Adolescente – ¿Cuándo es necesario consultar?

-Tristeza -Aislamiento- Ansiedad

-Bajo o disminución del rendimiento escolar

-Impulsividad o agresividad

-Alteración del sueño y alimentación

-Conflictos familiares- crisis evolutivas

-Problemas interpersonales

Terapia Adultos – ¿Cuándo es necesario consultar?

-Estoy teniendo pensamientos extraños y molestos

-Quiero cambiar aspectos de mí mismo, pero no sé como

-Me encuentro irritable, me enfado con facilidad

-Me siento incomprendido

-Prefiero estar solo. Evito amigos y conocidos

-Me siento vacío, sin expectativas de futuro

