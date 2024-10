Como todos los fines de semana compartimos los temas destacados del Semanario Tribuna. Tapa de la edición número 3013

¿RAITELLI SALDRÁ DEBILITADO O FORTALECIDO DE ESTE ENFRENTAMIENTO?

EL CONCEJO PIDIÓ QUE KICILLOF APOYE AL INTENDENTE, ANTE LAS AMENAZAS E INTENTO DE LOTEO DE FeTraEs

Las revelaciones del domingo en el programa de Luis Majul en LN+, empezaron a poner cada cosa en su lugar. Allí nos enteramos que Andrés Montes, el representante de esa federación que pretendía radicar un barrio en Buchanan y que había “apretado” al intendente Raitelli, había sido hasta hace dos meses Director Territorial del gobierno de Kicillof. Los temores que habíamos formulado en la nota inicial -estos asentamientos disfrutan de respaldo suficiente y protección política- tenían fundamento, repetían una mecánica conocida que en este caso tiene un escollo que hasta ahora parece insuperable: no son tierras aptas para un asentamiento de estas características. Y hay normas que lo impiden. FeTraEs se basaba en un borroso boleto de compra, según lo dijo la senadora Arrieto, quien en ese programa de TV contó que había recurrido al Registro de la Propiedad y que lo único que encontró es un boleto de compra a un chino que no apareció más. Todo muy irregular. Esto aclaraba el panorama, pero también ponía en difícil situación al intendente Raitelli, que allí se dio cuenta de que enfrente tenía, no a un dirigente de una federación desconocida, sino a un exfuncionario de Kicillof que de alguna medida podría tener luz verde oficial para llevar adelante su intento.

Sin embargo, lo que parecía una debilidad podría acabar fortaleciendo su posición. Es que el revuelo que produjo esta noticia, el lugar que ganó en la prensa y la decisiva presencia de una comunidad y un intendente que se oponen a la conurbanización, quizá haya disuadido a los de FeTraEs, al menos por ahora, de querer encarar un proyecto indefendible. La cosa se complicaba. Asomaba un enfrentamiento de difícil pronóstico entre un exdirector del Gobierno bonaerense que quería instalar un asentamiento en zona prohibida y una ciudad que se había levantado, junto a las autoridades, para impedirlo.

Raitelli, ante los micrófonos, se mantiene firme en esta posición y, si al final su criterio se impone, podría salir airoso y fortalecido de esta puja. En la sesión del Concejo, Juntos por el Cambio no se perdió la oportunidad de proponer un respaldo al Intendente y por supuesto de tratar de forzar al gobernador para que se expida sobre un asunto tan delicado y con tantas aristas en juego. Es sin duda una jugada política que tiene dónde apoyarse. ¿Responderá Kicillof? Veremos cómo sigue esta historia.

Voy a añadir este texto como una nueva nota, y pondré todos los títulos en mayúsculas, como solicitaste. Aquí está el formato completo:

LA 61° EXPOSICIÓN DE LA RURAL CONVOCÓ BRILLO, SOL Y CONCURRENCIA

La muestra funcionó a pleno -foto-. Organización, presencia comercial, oferta variada y un logrado número artístico contribuyeron a que la fiesta pueda alcanzar las metas que se había fijado.

NOTA RELACIONADA

DENUNCIAN LOS VECINOS OTRO MOVIMIENTO DE SUELO EN LA ZONA DE LA OBRA DE FeTraEs. EL LUGAR FUE CLAUSURADO

La noticia no puede ser más actual. La aportó Infobrandsen y dice así: «Nuevos trabajos de movimiento de suelo, en predios donde se encuentran prohibidos por el COUT, salvo que cuenten con la autorización municipal para ciertas y determinadas actividades, los vecinos denunciaron y el predio fue clausurado. Es en la zona próxima al loteo de FeTraEs, en el límite entre Brandsen y La Plata.

En esta oportunidad, la parcela se encuentra sobre la calle 515, que sale a la Ruta 6 -foto-. Vecinos trataron de evitar que continúen los trabajos, en los que se observa la construcción de calles y zanjeo desde el alambrado de uno de los campos de la zona hasta la calle 515, lo que marca una extensa longitud. Al ser notificada la Municipalidad, el Secretario de Seguridad, Alberto Almandos, se dirigió al lugar acompañado por inspectores municipales, quienes, por Ordenanza 351/81, dispusieron la clausura del lugar. De acuerdo con versiones de los vecinos, el propietario del predio (se trataría de alguien que habría ocupado cargo político) habría dicho que se iba a poner en contacto con el Intendente la próxima semana y solucionaría la situación.

NOTA RELACIONADA

ALTAMIRANO: PREOCUPA LA SITUACIÓN DE LA LÍNEA 500; ¿EL BOLETO COSTARÁ $1.300?

Mediante una nota, vecinos de Altamirano demostraron su preocupación sobre el transporte público de pasajeros. Hasta la fecha, este servicio lo presta la empresa local Santa Rita, Línea 500. El escrito, elevado el 23 de septiembre y dirigido a la presidencia del Cuerpo, tomó estado parlamentario el lunes y fue girado a comisión.

La inquietud de los habitantes de esta localidad llegó también al Ejecutivo municipal, indicando que «tiene como objetivo expresar la preocupación de los vecinos ante la posible suspensión de los servicios de transporte público que conectan a Altamirano con la cabecera del partido», distante a 25 kilómetros de Brandsen.

Luego, agregan que «los servicios ferroviarios, que son limitados y con horarios distanciados, no son suficientes para cubrir las necesidades de la comunidad, por lo que el mantenimiento de los micrómnibus resulta esencial».

La empresa de transporte explica que «desde el Estado nacional, se está comenzando a subsidiar a la demanda y no a la oferta de servicios que hace la empresa. Se tiene declarados una cantidad de servicios a través del pliego de concesión y sobre esos hay un mix; se subsidia una parte de los servicios que la empresa presta y otra parte a los pasajeros que se están transportando. Hoy tenemos 70% de subsidio a la oferta y 30% a la demanda; pero esta ecuación se quiere invertir, pasando a subsidiar solamente a la demanda. En tal sentido, el pasaje pasaría a costar $1.300», comentaron a TRIBUNA desde Santa Rita.

LISTA ÚNICA EN LA UCR, QUE ELIGIÓ A RAÚL PAZ PARA EMPEZAR A MIRAR AL 2025

Raúl Paz es el nuevo presidente y sabe que tiene enfrente un desafío difícil. Sin embargo, el haber logrado reunir a todos tras una única conducción fue un primer paso auspicioso. Ahora, según ha dicho, hay que abrir las puertas a todos para que entre aire fresco y renovado.

Esto aclaraba el panorama, pero también ponía en difícil situación al intendente Raitelli, que allí se dio cuenta de que tenía enfrente, no a un dirigente de una federación desconocida, sino a un exfuncionario de Kicillof que, de alguna medida, podría tener luz verde oficial para llevar adelante su intento.

Sin embargo, lo que parecía una debilidad podría acabar fortaleciendo su posición. El revuelo que produjo esta noticia, el lugar que ganó en la prensa y la decisiva presencia de una comunidad y un intendente que se oponen a la conurbanización, quizá haya disuadido a los de FeTraEs, al menos por ahora, de encarar un proyecto indefendible. La situación se complicaba. Se vislumbraba un enfrentamiento de difícil pronóstico entre un exdirector del Gobierno bonaerense que quería instalar un asentamiento en zona prohibida y una ciudad que se había levantado, junto a las autoridades, para impedirlo.

Raitelli se mantiene firme en esta posición y, si al final su criterio se impone, podría salir airoso y fortalecido de esta puja. En la sesión del Concejo, Juntos por el Cambio no perdió la oportunidad de proponer un respaldo al intendente y, por supuesto, tratar de forzar al gobernador para que se expida sobre un asunto tan delicado y con tantas aristas en juego. Es, sin duda, una jugada política que tiene dónde apoyarse. ¿Responderá Kicillof? Veremos cómo sigue esta historia.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp