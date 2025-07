El Jefe Comunal habló sobre la conformación de la lista del peronismo de cara a las Legislativas 2025. También abordó la problemática de los caminos rurales y defendió la gestión municipal.

“Gastón Poncetta es un compañero de máxima confianza”, dijo Raitelli en referencia una posible aparición en la lista, aunque no quiso apresurarse.

En una entrevista brindada a Grassi.com, el intendente Fernando Raitelli, habló sobre varios temas de interés, entre ellos, la situación de los caminos rurales, la posibilidad de adquirir maquinaria vial, el rol del Concejo Deliberante y la interna del peronismo local en vista de las legislativas 2025.

“Estamos trabajando mucho en los barrios y vamos a seguir haciéndolo, no tiene que ver con una cuestión electoral”, sostuvo el jefe comunal. En relación al estado de los caminos rurales, Raitelli coincidió con declaraciones previas del presidente de la Sociedad Rural local, Gustavo Lorenti, quien había señalado la necesidad de tercerizar parte del mantenimiento: “Yo coincido con Gustavo. No sé si la palabra es ‘tercerizar’, pero sí estoy convencido de que el primer paso importante que tenemos que dar es armar un consorcio”.

El intendente explicó que la falta de maquinaria es uno de los mayores obstáculos para encarar un mantenimiento integral y constante de las calles y caminos rurales: “Cuando asumí, encontré una sola motoniveladora en la municipalidad. Pudimos alquilar algunas, pero también se rompen. Hoy tenemos dos en reparación. Es muy difícil tener una flota suficiente para atender los caminos rurales y las calles de tierra del Distrito”.

En ese marco, admitió que el municipio trabaja con maquinaria alquilada y que, en algunos barrios, como Las Mandarinas, se contrató a empresas privadas: “Ahí hicimos más de 30 cuadras con una empresa local. Lo hicimos porque no tenemos los recursos ni las máquinas necesarias para hacerlo todo desde la municipalidad”.

Pese a ese panorama, no descartó la posibilidad de adquirir maquinaria propia. “No es imposible. Hay recursos, hay créditos. Y también tenemos desarrollos urbanísticos, barrios cerrados que todavía no cumplieron con la Ley de Hábitat. En lugar de pedirles tierras, podríamos negociar la entrega de maquinaria vial. Lo estamos evaluando”, señaló.

Además, hizo un llamado al Concejo Deliberante para que trate los expedientes de barrios cerrados que aún no fueron aprobados: “Les pido por favor a los concejales que los aprueben. Si no lo hacen, no podemos avanzar con otros convenios. Esto tiene que ver con el desarrollo de Brandsen”.

LA INTERNA PERONISTA

En cuanto al armado político de cara a las elecciones legislativas 2025, Raitelli se mostró optimista y bajó el tono a los posibles conflictos internos: “Nosotros logramos una gran unidad cuando ganamos la municipalidad. Todos los sectores estaban adentro: Kicillof; La Cámpora; Frente Renovador; Partido Justicialista; Principios y Valores. No dejamos a nadie afuera. Fue una unidad real”.

Consultado sobre la posible dificultad para conformar una lista común ante tantos espacios con aspiraciones, respondió: “Si lo analizás desde esa óptica, parece complicado. Pero yo lo veo distinto. Ya venimos gobernando juntos. Yo no tengo concejales propios en el HCD, y mis secretarios en el Ejecutivo pertenecen a diferentes sectores. Eso habla de amplitud real, no de discurso”.

Sobre posibles nombres para encabezar la lista, el intendente no descartó a Gastón Poncetta: “Es un compañero que me acompaña hace muchos años, de máxima confianza, transparente. Podría ser. Pero no quiero adelantarme. Sería imprudente porque todavía no nos juntamos a hablar de la lista”.

También se refirió a las diferencias con otros dirigentes y su resolución: “Los conflictos fueron públicos, pero después de cada uno de ellos hay que seguir gobernando. Ya hablamos con Lucas Bronicardi; con Silvia López; con Gastón Cáseres; con los gremios. Y vamos a seguir hablando. Las diferencias las hemos limado”. Y fue contundente: “Vamos a armar una lista y vamos a trabajar todos juntos; vamos a salir a caminar todos juntos”.

Raitelli también confirmó que mantuvo diálogos con representantes de Principios y Valores, el partido de Guillermo Moreno, que finalmente se integró a Fuerza Patria: “Ya he tenido reuniones con ellos, estamos conversando. No hay problema con que estén adentro. Al contrario, hay que sumar”.

El objetivo electoral, según señaló, es claro: conseguir la mayoría en el Concejo Deliberante. “Sin los votos del Concejo muchas veces es muy difícil gobernar. Por eso es fundamental esta elección. La gente tiene que saber que no es lo mismo tener o no tener mayoría en el legislativo local”.

Por último, aseguró que la lista local se definirá en los próximos días sin grandes complicaciones: “Nos sentamos dos o tres horas y la armamos. Estamos todos en diálogo. No vamos a tener conflictos. Todos entienden que hay que fortalecer al gobierno municipal”.

“LA GENTE TIENE ESPERANZA EN EL PERONISMO, Y NO PODEMOS FALLARLE”

Al concluir la entrevista, el intendente volvió a dejar en claro su diagnóstico del momento político y económico que atraviesa el país: “El adversario no es Milei, sino su modelo económico. Ya sabemos cómo termina: con recesión, comercios cerrados, productores fundidos. No hay sector que me diga que le está yendo bien. Por eso el peronismo tiene que estar a la altura. La gente tiene esperanza en el peronismo, y no podemos fallarle”.

En palabras de Raitelli, la prioridad sigue siendo gobernar con responsabilidad: “Lo que nos tiene que unir es la demanda de la gente. Y la sociedad no quiere más peleas, quiere soluciones. Nosotros estamos comprometidos con eso”.

ESCUCHÁ LA NOTA

