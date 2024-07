Como todos los fines de semana compartimos los temas destacados del Semanario Tribuna. Tapa de la edición número 3002

Amores entrecruzados por la violencia

Una exvecina pasó de agredida a agresora

La ex vecina Ludmila I., está enfrentando un suceso coloreado por violencia entrecruzada. Ella denunció a su ex, el futbolista de Lanús Lautaro Acosta, por violencia de género, “viví siete años y fui golpeada reiteradamente por él, padre de mi hijo”, pero un mes después, la madre golpeada y su hermana atacaron con violencia a la actual pareja de Acosta, que tiene 19 años y se llama Candela. En la justicia están las dos denuncias: en una, la ex vecina Ludmila es víctima y denunciante; en otra causa, Ludmila es denunciada por agresora. Un trío amoroso donde los roles de acusados y acusadores, golpeadas y golpeadoras, se van cruzando.

Robaron en la Secundaria 1

La tranquilidad de las vacaciones de invierno se vio alterada en la madrugada del jueves en la Secundaria 1. Autores ignorados ingresaron, presuntamente saltando el paredón que da a calle Paso y, una vez adentro, violentaron una ventana de la puerta de dirección y se llevaron 5 notebooks y mercadería.

El mejor apero en Palermo

Lo presentó un jinete local

El tradicionalista local, Federico Ochova, fue premiado en la Exposición Internacional de Palermo, predio de la Sociedad Rural Argentina, en el concurso de Aperos de uso Tradicional, siendo Reservado Gran Campeón en la categoría bastos con juego de lezna. En la foto aparece desfilando con su trofeo en la pista central. Recordemos que, Ochova junto a Gustavo San Felice, están organizando una fecha del Campeonato de la Amistad bajo el lema “Defendiendo la tradición”, el sábado 5 de octubre, en la Expo Brandsen.

$20 M a la cooperativa Primero Brandsen para tareas de mantenimiento

La secretaría de Obras y Servicios Públicos gestionó la contratación directa del servicio de mantenimiento en espacios públicos y servicios generales, por cinco meses, para el corte de pasto, limpieza de zanjas, banquinas e higiene en calles urbanas. La subsecretaría municipal Legal y Técnica expresó que resulta acorde a derecho y beneficioso proceder a la contratación de la Cooperativa de Trabajo Primero Brandsen Ltda., sin encontrar objeciones legales que formular.

Las Ochentosas siguen siendo un éxito

Con un lleno total y muy buenas ganancias, pasó la 15° edición de la Retro Coop organizada, como todos los años, por la gente de la incansable Cooperadora del Hospital Municipal Francisco Caram, que, además, sumó a los festejos del Día del Amigo, ese mismo sábado 20. El Social fue una verdadera fiesta y tan buenos fueron los números que dejó en las arcas de la Cooperadora que están evaluando organizar otra fiesta del estilo en noviembre.

Incidentes viales en la 215

Esta semana se produjo una particularidad; los tres incidentes viales que hubo durante su transcurso ocurrieron en la ruta 215. El primero de ellos tuvo lugar cerca de las 8 de la mañana del miércoles 24 en ruta 215 y calle 14, entre una camioneta y una moto (foto: InfoBrandsen); horas más tarde y a unos pocos metros, en 215 y Pedro Hita, también se produjo una colisón entre una moto y otra camionta. Y finalmente, el jueves en horas de la tarde un VW Gol despistó en el Km 42, a pocos metros del control de Achával, y volcó; en ninguno de los tres episodios hubo que lamentar heridos de gravedad.

