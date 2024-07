Como todos los fines de semana compartimos los temas destacados del Semanario Tribuna. Tapa de la edición número 2299

La Inseguridad: ¿Vino para Quedarse?

El secretario de Seguridad, Alberto Almandós, ha observado con preocupación el aumento de robos en los barrios cerrados. Esta tendencia parece replicarse en mayor proporción en la zona de San Vicente y Canning. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, se ha trascendido que el hueco del alambrado por el que ingresaron los delincuentes en Altos de Brandsen estaba desprotegido, es decir, las alarmas no funcionaban. Por lo tanto, no se descarta la presencia de informantes que facilitan estas operaciones delictivas.

La seguidilla de hechos ha obligado a que el titular de la superintendencia con sede en Cañuelas supervise el accionar de la policía local en nuestra ciudad. Se han dispuesto medidas para extremar la vigilancia, especialmente durante el horario nocturno. ¿Es esta seguidilla de robos una coincidencia o una tendencia firme? La acción se despliega con recorridas y en los accesos de las rutas. Lo que es indudable es que los robos han dejado de ser hurtos de ocasión para transformarse en operaciones que requieren inteligencia y eventuales informantes. La esperanza es que haya sido, como ha ocurrido en otras ocasiones, una coincidencia de hechos llamativos. Sin embargo, la obligación es estar preparados para que no se convierta en una grave tendencia.

Además, el miércoles por la noche, un remisero fue robado a punta de pistola mientras se dirigía a un presunto pasajero por la ruta 210, llegando a Domselaar. El delincuente lo encañonó y lo obligó a ir por un camino de tierra. El auto quedó encajado y el delincuente escapó a pie.

Nota relacionada en infobrandsen

Jornada de Capacitación Docente: No Habrá Clases para Alumnos Secundarios

Los alumnos de escuelas secundarias de la Región no tendrán clases el próximo jueves 11 de julio debido a una jornada de capacitación docente. Durante esta jornada, se abordarán las reformas que se aplicarán en ese nivel de estudio a partir del próximo año. Uno de los puntos centrales de los cambios es la no repitencia, lo que ha generado fuertes polémicas.

En resumen, los alumnos de escuelas secundarias tendrán solo tres días de clases, considerando que el martes 9 de julio es feriado (conmemoración de la Independencia nacional) y el jueves 11 de julio se llevará a cabo la jornada de capacitación docente. Esta suspensión de clases afectará tanto a las escuelas secundarias públicas como a los colegios privados de la provincia de Buenos Aires, incluyendo colegios técnicos, rama artística, educación especial y agrarias.

Nota relacionada en infobrandsen

Aniversario de Gómez: ¿3 o 1 de Julio?

La fecha del aniversario de Gómez ha estado rodeada de polémica: ¿fue fundado el 3 o el 1 de julio? Aunque el primer tren pasó por allí el 1 de julio de 1983, una foto de Nelly Trucco junto al entonces intendente Hugo Beriain celebrando el centenario de ese pueblo el 3 de julio de 1983 nos hace pensar que el acto se realizó en esa fecha. Un riguroso conocedor de la vida institucional del Partido afirma que el acto se programó para el 3 de julio porque era domingo. La duda sigue sin dilucidarse.

¿Gas Pimienta en la Escuela Técnica?

No existen evidencias y, por supuesto, ninguna posibilidad de que la Escuela Técnica, sede de este suceso, proporcione información, por más seria que sea. Nadie pudo aportar algún elemento que permitiera conocer lo que ocurrió allí. Se presume que fue gas pimienta debido a los síntomas que presentaron los alumnos afectados. Sin embargo, no se realizaron pericias para determinar la sustancia utilizada, y tampoco se inició una investigación para identificar a los autores del hecho. El secretismo en el área de Educación es tan severo que cualquier episodio de este tipo termina ocultándose en un secreto inviolable.

Informe de Infobrandsen: Afectación por Gas Pimienta

Durante la jornada del martes, en la Escuela Técnica 1, tanto el alumnado como el personal resultaron afectados tras la presunta utilización de gas pimienta en el baño y otros sectores del establecimiento. Los padres denuncian falta de comunicación por parte de las autoridades.

La situación vivida en el establecimiento fue dramática. Al parecer, un grupo de jóvenes de séptimo año arrojó gas pimienta en el baño de mujeres y en otros lugares del edificio. Además, este no fue el único incidente, ya que el lunes también hubo acontecimientos similares.

El martes fue especialmente grave, ya que varias personas resultaron afectadas. Tres alumnas, conmovidas por los efectos de lo que se presume que es gas pimienta, buscaron agua en el baño. Ante su malestar, se procedió a evacuar el edificio.

Preocupación de los Padres

El programa conducido por Juanjo Defendente en la 90.7 recibió mensajes de padres expresando su preocupación. Algunos detallaron las consecuencias sufridas, como vómitos, reacciones alérgicas y diversos trastornos. Otros también criticaron duramente la conducta de las autoridades de la escuela. Tras la evacuación, los chicos fueron enviados a sus casas sin explicaciones ni razones. Las autoridades evitaron llamar a la policía o a la fiscalía, protegiendo así a los autores de estos hechos, quienes permanecen en el anonimato e impunes.

Nota relacionada en infobrandsen

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp