Junto a los intendentes de la región capital, Axel Kicillof analizó opciones para retomar la obra del Canal Magdalena. Provincia pidió el traspaso a Nación.

Con el foco puesto en las necesidades de infraestructura y fortalecimiento de la producción, Axel Kicillof recibió este viernes a los intendentes de la Región Capital. El encuentro tuvo como eje central, el análisis de alternativas para avanzar en la obra del Canal Magdalena, estratégica para la región.

Junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el mandatario bonaerense se reunió con los Jefes Comunales Julio Alak (La Plata) Fabián Cagliardi (Berisso) Mario Secco (Ensenada) Leonardo Angueira (Punta Indio), el radical Lisandro Hourcade (Magdalena) y Fernando Raitelli (Brandsen).

“Nos reunimos con intendentes de la región capital para proyectar avances en materia productiva y de infraestructura con prioridad en la puesta en funcionamiento del Canal Magdalena” explicó Axel Kicillof al término del encuentro realizado esta mañana en Gobernación.

En ese marco, abogó por un abordaje “integral” de una región que “comparte múltiples necesidades e intereses” dijo.

La obra del Canal Magdalena una de las apuntadas para el traspaso

La puesta en marcha por parte de Javier Milei de un ajuste sin precedentes que eliminó de cuajo la obra pública genera numerosas dificultades a la provincia de Buenos Aires.

Con casi mil obras con financiamiento nacional frenadas en territorio bonaerense, la gestión bonaerense intenta quedar al control de un puñado que considera estratégicas: La autopista Presidente Perón, donde ya fue creado un consorcio con los municipios que atraviesan la traza y donde la gestión bonaerense pretende finalizar los 31 kilómetros que dejó inconclusos el Estado Nacional.

También hubo avances de la provincia de Buenos Aires para culminar los trabajos en universidades nacionales que funcionan en jurisdicción bonaerense.

Respecto a la obra para el dragado del Canal Magdalena, el gobernador Axel Kicillof dio señales concretas a fines de abril durante un acto en Ensenada.

“No es un problema de financiamiento ni de proyectos, sino de vocación, voluntad y coraje. Si el Gobierno nacional no lo quiere hacer, nos haremos cargo en la provincia y lo convertiremos en bandera y en lucha por la soberanía nacional” dijo.

Cabe recordar que los intendentes de la región capital también habían concretado reuniones preocupados por la falta de avances en la obra: «La reunión tuvo que ver con la urgencia de llevar a la práctica el dragado del Canal Magdalena, que permitirá conectar fluvialmente todos los puertos de nuestra Patria generando un hito de desarrollo y soberanía» explicaron a comienzos de junio tras una cumbre en Magdalena.

Ser un escudo de protección sin sustituir a Nación: el desafío planteado por Axel Kicillof

Durante su discurso en el acto de conmemoración a 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, Axel Kicillof le expresó a los distintos actores del peronismo la necesidad de trabajar en dos tareas.

Una de ellas es la de “crear un escudo y una red para proteger a los derechos que el Presidente- Javier Milei- ataca reduciendo el daño social que causan sus políticas, sustituyendo en lo que podamos” dijo. La segunda premisa fue “construir junto a las fuerzas populares una alternativa que permita revertir la destrucción que está en curso».

Pese al escudo de protección activado en suelo bonaerense, el propio mandatario nacional se encarga se subrayar que no tiene una vocación de reemplazar las obligaciones del Estado Nacional: «No podemos y no queremos conceptualmente reemplazar al Gobierno Nacional, sustituirlo. No es que cada provincia se puede arreglar sola, eso también es una fantasía».

En ese marco, la Provincia apunta a sostener sus reclamos a través de las presentaciones realizadas a la Justicia.

