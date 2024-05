La concejal cuestionó la decisión de Marcos Erregue de sumar un asesor al bloque y remarcó que no lo utilizará. Además, se mostró preocupada por la tasa de seguridad e higiene y pidió una solución que no perjudique a las empresas.

El sábado por la mañana, Graciela Neira dialogó ante los micrófonos de Estación Radio para el ciclo Grassi.com. La edil del bloque Juntos por el Cambio habló sobre la discutida incorporación de un asesor y sobre la tasa de seguridad e higiene, un tema que «nos está preocupando a todos».

Se le consultó sobre una posible interna dentro de su espacio por el manejo en el tema de los asesores, a lo que contestó: “Me parece un título demasiado fuerte; el bloque está compuesto por siete personas. Todos pensamos parecido y en algunas cosas, diferente”, expresó la concejal, bajando los decibeles a un posible conflicto.

“Muchas veces hemos tenido que votar para ver qué decisión tomábamos porque no llegamos a un acuerdo. Eso siempre pasa porque es un grupo de personas y no todos tenemos que pensar exactamente igual”, agregó.

Sin embargo, no tiró la pelota afuera y en esta situación en particular había dos grupos con opiniones diversas y “es para discutirlo porque teníamos posiciones tomadas y el presidente del bloque –Marcos Erregue- tomó una decisión sin consultar”. Ante la repregunta del porqué de la decisión de su correligionario, Neira fue tajante: “Habría que preguntárselo a él”.

Y redobló la apuesta: “Él sabía cuál era la posición de cada uno de nosotros, pero a pesar de eso tomó una decisión por todos, por eso creo que no lo consultó porque si lo consultaba, perdía”. Al parecer, eran tres los concejales de JxC que se inclinaban por un asesor y cuatro los que iban por la negativa.

A la hora de esgrimir los motivos de no aceptar un asesor, dijo: “No estoy de acuerdo y yo sostengo eso desde cuando era presidenta del consejo, porque considero que no hace falta y que no es un gasto que el municipio pueda pagar, no tiene sentido. Se necesitan tantas cosas que realmente son mucho más importantes, que me parece que es malgastar el poco dinero que tenemos”.

Neira detalló que el presupuesto apenas alcanza para los sueldos de los concejales y los gastos mínimos de funcionamiento del Consejo Deliberante, por lo que sumar dos sueldos más con cargas sociales y vacaciones, va a llevar a una situación en la que el dinero no alcance. Y Volvió a decir que el tema es muy complejo y que no hará uso de las funciones del asesor.

TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE

Se le preguntó a la concejal sobre lo más importante a discutir en el recinto deliberativo y “la tasa de seguridad e higiene es el tema que nos está preocupando a todos”. Enumeró las reuniones con la Cámara de Comercio y la charla de la mesa productiva. “Hay que trabajar en eso y buscarle a una solución”, deslizó

Para la expresidenta del HCD, una salida podría ser mantener la alícuota a cómo estaba o llegar a un número que sea equilibrado. “La realidad de cada empresa la conocen ellos; la situación ideal sería volver al esquema del 2023, pero si a al municipio no le cierra, habría que buscar una situación intermedia”, explicó

LA NOTA COMPLETA

