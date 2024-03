Axel Kicillof brindó una conferencia junto a Fernando Raitelli: “Hoy en Brandsen tenemos 30 familias evacuadas”

El intendente brindó una conferencia de prensa junto al gobernador, quien recorrió la Ciudad y destacó la labor del Jefe Comunal. “No hay ciudad que esté preparada para recibir tanta lluvia en tan corto tiempo”, expresó.

A raíz del temporal y acaecido en las últimas horas en nuestra Ciudad, el gobernador Axel Kicillof recorrió algunas de las zonas anegadas y brindó una conferencia de prensa en el despacho municipal junto a Fernando Raitelli.

“En el rol formal de gobernador, quiero felicitar al intendente y a todo su equipo por el trabajo que han hecho. Es una realidad que viene muy complicada en varias zonas de la Provincia; la semana pasada tuvimos un temporal muy importante con 50 distritos afectados y ahora estamos en 15, esperando otra tormenta ya que tenemos una alerta naranja para horas de la tarde”, comenzó diciendo el exministro de Economía de la Nación.

Axel justificó su presencia para conocer la realidad de nuestro Distrito: “Vinimos a ponernos a disposición, a ver acá en territorio; nos dimos una vuelta por la Región que fue una de las más afectadas fuera de lo que ocurrió en Bragado, Chivilcoy y 9 de Julio donde ha azotado con una fuerza inusitada. En Brandsen ya afecta a familias que están en condiciones donde tal vez es mejor preservarlos de su hogar y la verdad que se actuó muy rápidamente”.

El Gobernador expresó que Provincia ya puso a disposición recursos de los ministerios de Salud y Desarrollo, además de contar con el apoyo de Defensa Civil y alertó a la población ya que a partir de las 16.00 están pronosticadas más lluvias y con fuertes vientos.

Ante la consulta por un posible llamado del Ejecutivo Nacional, manifestó: “Por suerte desde Nación no se comunicaron porque cuando pasó lo de Bahía Blanca fue para decirnos que nos arreglemos y creo que quedó esa sugerencia para siempre Tenemos áreas muy preparadas, afortunadamente contamos con intendentes como el de Brandsen y a veces yo sé que la palabra algunos le molesta, pero es militancia también porque uno tiene una responsabilidad, pero una cosa es cumplirla a reglamento y otra cosa es este movilizar todos los recursos y además involucrarse de esta manera, recorrer, estar y dar respuesta”.

Remarcó que en promedio han llovido 150 mm y “no hay Ciudad que esté preparada para recibir eso en un intervalo tan corto de tiempo. Donde hay problemas hídricos que no se habían tratado durante mucho tiempo, obviamente la cuestión es más compleja, así que hay un desarrollo de un plan estratégico que tenemos que terminar de poner en marcha porque a veces superan los recursos de una municipalidad”.

Explicó la importancia del apoyo del Gobierno Nacional y su asistencia para las grandes obras y criticó al presidente Milei por negar el cambio climático y decir que el calentamiento global “es una mentira”. “No hay obra pública porque no se necesita. La respuesta es muy clara, que se arregle cada uno con lo que tiene, hagan una vaquita y canalicen; son cosas muy desquiciadas, así que nosotros siempre presentes y vamos a hacer lo imposible para que esto se resuelva”.

Por su parte, el intendente Raitelli agradeció la presencia del gobernador y los funcionarios provinciales. “Si no estuvieran, no hubiéramos podido arrancar”. Y recordó el inicio de gestión con “uno de los peores temporales en la historia de Brandsen con 200 casos de asistencia”.

Comentó sobre el armado del centro de evacuados junto a la secretaria de Desarrollo Social “y hoy en Brandsen tenemos 30 familias evacuadas”. Además, alertó por los prónosticos de viento que alcanzarían los 80 km/h y una posible caída de 50 a 90 mm más de agua, con lo cual en Brandsen llegaría a los 230 mm. “Esperemos que no”, subrayó.

El Jefe Comunal habló de muchas necesidades de familias inundadas, “tenemos un canal Belgrano que está a tope, el Ibáñez que también está saturado y por más que nosotros vayamos con las cuadrillas a limpiar tubos y a hacer zanjeos, el agua no tiene por donde salir. Como dijo el gobernador, no hay ninguna ciudad que aguante esta cantidad de milímetros en tan poco tiempo”.

Dijo que las cuadrillas de Servicios Públicos se encuentran en la calle y que se está monitoreando la Ciudad con un dron para ver el comportamiento del agua y así empezar a planificar “una gran obra” con varios años de proyección. “Es imposible hacer en una gestión lo que no se hizo durante muchos años, pero estamos en eso”.

El gobernador retomó la palabra y habló de las urbanizaciones no planificadas como agravantes de la situación, ya sean barrios privados o asentamientos. “Le decimos a la población que tengan paciencia, que no es que no queremos solucionar el problema, sino que es imposible que lo podamos solucionar en estas condiciones”.

Y explicó que la provincia de Buenos Aires “tiene un problema estructural y después algunos temas demográficos que hace mucho tiempo merecen una respuesta, pero necesitan recursos que la provincia no tiene. No importa el signo político, la provincia de Buenos Aires, desde el comienzo de la democracia, perdió 7 puntos de coparticipación cuando recibe 20. Entonces hay una parte de los recursos que se necesitarían para hacer obra pública que no tuvo nunca la provincia, entonces depende en buena medida de la buena voluntad del Gobierno nacional”.

