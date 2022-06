Lo que muchos militantes califican como la renovación del Radicalismo y la toma de protagonismo dentro de Juntos por el Cambio, otros solamente lo reconocen, pero cuestionan duramente el manejo que se hace en el partido centenario para nombrar sus candidatos y autoridades.

Se sabe que en el orden nacional Gerardo Morales y Facundo Manes son los dos protagonistas más firmes para una interna en busca del candidato Radical para jugar por la Presidencia del país en el 2023.

Gastón Manes, hermano de Facundo, se convirtió en el presidente de La Convención Nacional de la UCR. En el encuentro realizado hace unos días en la Ciudad de La Plata.

Jorge Erregue

Como consecuencia de esta realidad, mientras el Presidente del Concejo Deliberante Raúl Paz manifestó estar conforme con la decisión de seguir aliados al PRO, Jorge Erregue, ex Concejal del Radicalismo en Brandsen, tuvo duras apreciaciones por el manejo que lleva adelante la UCR.

Lo hizo a través del programa “El Var sobre la hora” que se emite por Estación Radio del Multimedios local y en diálogo con Otto Folini y Hernán Ilarragorri manifestó su respeto y reconocimiento por los pergaminos del Presidente de la Convención Nacional anterior, Jorge Sapia, por “su trayectoria y sus bases doctrinarias muy sólidas. Un hombre que nos contó que fue a la UCR por primera vez de la mano de su papá a los 14 años y llegó a ser Ministro de Trabajo en la Presidencia de Raúl Alfonsín. Y resulta que ahora aparece este Gastón Manes, que nadie lo conoce en el partido, que ni siquiera fue vocal suplente en la comisión del comité de Salto, su pueblo, presidiendo la Convención. Lo primero que veo como error de la Convención es que la preside un personaje ignoto, un desconocido, alguien sin historia, sin trayectoria Radical para presidir uno de los organismos más importantes. Esta dirigencia sigue tirando a la basura todo lo que ha hecho el Radicalismo durante toda su historia” Ernesto Sanz, artífice de la entrega del Radicalismo a la derecha recalcitrante que significa el PRO.

Por otro lado, Erregue indicó no estar conforme con integrar “Juntos por el cargo”. Agregando que esa unidad viene desde el 2015, cuando lo que se hizo en Gualeguaychú “fue una alianza contra natura”. Recordó que él había estado en aquella oportunidad y repitió lo que dijo el Presidente del partido de aquel entonces. “Sanz en ese momento expresó que era una alianza electoral para echar del poder al populismo. Ernesto Sanz, artífice de la entrega del Radicalismo a la derecha recalcitrante que significa el PRO”.

Con su visión opositora a la gestión de su partido mientras fueron gobierno, indicó que “a Macri no lo controlamos nunca. De hecho, hizo cualquier desaguisado y en el Radicalismo agachaban la cabeza y lo seguían. No cumplió ninguna promesa electoral y de republicano tuvo poco, porque a los 20 días de asumir designa a dos jueces de la Corte por decreto”.

Erregue manifestó que después del fracaso estrepitoso de Cambiemos, en el 2020 le daba lecciones de cómo manejar la economía en pandemia al Gobierno de Alberto Fernández, en lugar haberse callado la boca por caraduras”.

Luego de recordar a grandes políticos que hicieron historia en épocas pasadas, comparado con “el bajísimo nivel que tienen los políticos de hoy, donde todo se debate a los gritos en los programas de televisión”, dijo que los radicales que opinan como él están en la sombra porque no tienen poder partidario, pero se siguen reuniendo con representantes de muchos municipios y provincias que piensan igual sobre el Radicalismo que representó y representa a la clase media, la clase baja, la clase trabajadora. “Nosotros nos constituimos como partido político luchando contra el régimen y el régimen hoy es el PRO ¿y entonces como vamos a estar haciendo una alianza con quienes combatimos en 1890?”

Manifestando que son muchos, pero sin poder partidario y solo con el poder de las convicciones, a ellos les va a costar mucho poder revertir y recuperar los principios del partido.

Dijo que ellos no modificaron su pensamiento y siguen manteniendo el pensamiento de Alfonsín (que no está solamente para nombrarlo), los que cambiaron de pensamiento son los otros radicales y son los que tienen el poder. “Por lo tanto, me pregunto ¿están por convicción o por un cargo? Y tengo que decir que están por un cargo. Porque no puede cambiar tanto de opinión gente que estuvo al lado mío y sé como pensaba. Están por un cargo, se hacen los distraídos y siguen para adelante”.

No retaceó interrogantes para preguntarse con qué argumentos, con qué ideas Manes quiere ser Presidente de la Republica por la UCR. “¿No será conveniente que empiece por la militancia y comience como comenzaron todos los que llegaros?”, se preguntó.

“No hay dirigentes políticos, hoy entran para ocupar cargos. Hoy los partidos políticos se han convertido en agencias de trabajo”, finalizó.

