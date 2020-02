Con Gastón Blanco, que fue a Cosquín a tatuar de manera solidaria

Hace unos años, la vida le ofreció a Gastón Blanco, un desafío; tal vez el más importante. Diagnosticado con acalasia, una extraña enfermedad que afecta a apenas a una de cada 100.000 personas y que tiene como destino casi inexorable la muerte, él decidió cambiar su vida, su rutina, su agotador trajinar para dedicarse de lleno a vivir, disfrutar y, ahora, ayudar.

En ese sentido, el tatuador de 32 años, participó en la última edición del Festival de Cosquín de una interesante movida solidaria de la mano de la fundación cordobesa “Un tatuaje por una sonrisa”, que ya tiene 7 años de actividades solidarias ininterrumpidas.



Gastón, vecino de Brandsen de toda la vida y ex alumno de la Escuela Técnica, tenía otra vida hasta que la medicina lo puso casi contra las cuerdas. “Me despertaba a las 3 de la mañana, a las 4 estaba en el tambo y hasta las 7 u 8 de la noche no volvía a mi casa”, cuenta hoy, con otra vida por delante.

La acalasia es una enfermedad que suele ser diagnosticada en pacientes de más de 40 años y que implica un trastorno del esófago que impide el paso de los alimentos sólidos y líquidos al estómago; los síntomas empeoran con el tiempo y solo pueden ser corregidos eficazmente mediante la cirugía. “Ya tuve varias intervenciones y según me dijeron me quedan sólo dos o tres más por delante”, destacó Gastón, padre de Luis, de 12 años.

EN COSQUÍN

Lo de Cosquín surgió un poco de casualidad; “fui a ver Ciro y Los Persas en el Luna Park y me encontré con unos tatuadores que hablaron de la fundación, salió la convocatoria, me postulé y quedé solamente yo de Buenos Aires”, manifestó Gastón, que para ser elegido tuvo que presentar algunos trabajos con líneas, colores y degradados.

Una vez elegido, agarró su máquina, su fuente y llegó a Cosquín en colectivo el viernes 7 de febrero; “no conocía y la verdad que me gustó aunque fueron días de mucho trabajo que cortaban cerca de la 1 de la mañana”, por lo que no pudo ver muchas bandas. Me recibieron 3 tatuadores de la ciudad, fui al departamento que pagó la Fundación, preparamos las máquinas, los diseños y fuimos”, cuenta.

En la mítica plaza Próspero Molina eran 16 los tatuadores de distintas provincias como Entre Ríos y La Pampa, entre otras y si bien “no conocía a nadie de ahí, pude generar buenos contactos para otros eventos. La Fundación –cuenta Gastón- trabaja mayormente en el hospital del centro de Córdoba y dona medicamentos oncológicos para chicos sin obra social. Nosotros como tatuadores no cobramos nuestro trabajo, sin embargo ese dinero iba destinado en su totalidad para la fundación que con él, solventó gastos de funcionamiento y compro medicamentos y sillas de ruedas para los chicos”.

En total fueron dos los días que Gastón estuvo tatuando en Cosquín y realizó “cerca de 100 tatuajes, mayormente de logos, frases e imágenes del feestival. El stand lo donó el organizador del festival y la máquina y la fuente la ponía cada tatuador; el resto lo donó la empresa Wallabie”, agregó.

CAMBIO DE VIDA

Gastón, decíamos, estudió en la Escuela Técnica e hizo hasta quinto año de ingeniería mecánica; “antes era electricista rural, ganaba más plata pero estaba todo el día fuera de casa. La que tengo es una enfermedad que no tiene cura por ahora y con el tiempo va empeorando y en ese contexto surgió la idea de empezar a tatuar y ahora no lo cambiaría por nada. Cosas como esa te abren la cabeza porque sentí que tenía que dejar algo en mi paso por la vida; me cambiaron las prioridades y por eso vivo de esta manera la vida”, dijo y agregó que quiere hacer algo similar cuando venga el festival Cosquín a Buenos Aires, en octubre.

Gastón tiene otra vida, otras prioridades y otros intereses; vivir, ayudar y disfrutar. Porque el tiempo no es dinero; el tiempo es vida y él lo sabe muy bien.

