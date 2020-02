Carta de Lector: Tasa municipal. Impuestazo sobre impuestazo y zona urbana que es campo chico

Tasa municipal. Impuestazo sobre impuestazo y zona urbana que es campo chico

Con un aumento mayor a la inflación, en el barrio La Plantación las tasas municipales se tornaron insostenibles, en mi caso, por una partida baldía y otra con una casa de 60 m2, el monto a pagar se acerca a los $5.000 pesos mensuales.

Semejante despropósito es reclamado en concepto de nada. El barrio está en zona rural; las calles fueron construidas por los vecinos, que son los que las mantienen, ya que la municipalidad nunca ejecutó una obra en el lugar; no hay barrido, recolección de residuos, ni corte de pastos en las banquinas, no se mantienen las zanjas; el alumbrado público fue colocado y es mantenido por los frentistas: estamos rodeados por criaderos de pollos que emanan olores y moscas a granel, y los fines de semana no se puede dormir por la música de El Parador.

Una rara zona urbana:

Según el municipio la zona es urbana, pero parece que esto lo es solo para cobrar. Está en el medio del campo; las calles fueron nombradas por propuesta presentada por los vecinos y las casas no tienen numeración; no hay agua corriente, ni cloacas, ni gas, tampoco se vende telefonía de línea, video cable o internet; la luz es rural de cooperativa; hay vacunos sueltos bosteando en las “no veredas”, lagartos, comadrejas, ratones colilargos y culebras. Agrégase que sobre algunas calles del barrio una mano paga urbano y la otra campo chico o tasa por mantenimiento de red vial, lo que es totalmente inexplicable.

Podríamos pensar, realistamente, que esta queja no servirá para nada. Sobre todo conociendo que la voracidad fiscal no conoce límites. Y también sabiendo que cartas como esta no son necesarias donde prima el sentido común, el buen criterio, la equidad y la justicia de los actos de gobierno. También podría decirse que es una de las tantas formas argentinas de esquilmar al ciudadano.

Santiago José Fourcaud

