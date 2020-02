El próximo viernes nuestro vecino campeón del mundo de boxeo estará en la ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Los medios de la zona y fundamentalmente los de esa pujante ciudad, hacen mención al valioso aporte que dará Juan con su visita. Infobrandsen rescató el informe del medio Diario Actualidad de General Villegas (diarioactualidad.com), que lo señala como “un campeón adentro y afuera del ring”

NOTA

Este viernes 7 de febrero, el triple campeón mundial de boxeo, Juan Martín «Látigo» Coggi, estará brindando una charla en el Club Sportivo Villegas, a las 19.30 horas. La visita de esta leyenda del boxeo argentino será en el marco del Proyecto del Hogar de Cristo que lleva adelante el Municipio, en conjunto con la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Recientemente Iván Camaño, presidente de la Fundación Misión-Ar, y colaborador del Padre Pepe, estuvo en nuestra ciudad y visitó el Hogar de Cristo. Ahora es el turno de «Látigo» Coggi quien es responsable de deporte de dicha fundación.

«Desde que me retiré vengo dando charlas. Empezamos en Trenque Lauquen y después recorrimos el país. Lo importante es concientizar a los chicos de que yo no salí de una familia adinerada, salí de una familia muy pobre. Pude llegar donde llegué fruto del trabajo y el esfuerzo que hice. Yo viajaba a dedo todos los días. Es mucho esfuerzo, pero se puede hacer. Uno tiene que buscarse el futuro y pensar ‘¿Qué es lo que quiero hacer?’. Si yo tengo un sueño, tengo algo que me regaló Dios, tengo la virtud de ser un buen boxeador: ¿Por qué no la voy a aprovechar aunque no tenga dinero? Hay que pelearla. Si no se te da pero la peleaste, entonces podes decir: ‘Lo intenté’», manifestó Coggi.

El ex campeón mundial de peso superligero destacó la importancia del boxeo y el deporte para los chicos en situación de vulnerabilidad: «Para un chico que viene marginado, levantar los brazos y que la gente te aplauda es muy importante, porque ese chico se empieza a sentir integrado, querido, apreciado. Ese chico va a cambiar su manera de pensar», expresó.

Coggi sintió la necesidad de devolver toda la ayuda que recibió en su camino al cinturón de campeón y por eso asumió este compromiso social: «Conmigo tuvieron ese compromiso. Yo soy un agradecido de la vida y quiero devolver lo que me dio el boxeo. Me han dado mucha ayuda, porque solo no llegas a nada», esgrimió.

«La juventud está perdida. Hoy están las computadoras con mucha información y los chicos que están muy nuevitos no saben qué hacer con esa información. Tiene que haber una base familiar detrás. Porque la educación se la damos los padres, a la escuela se va a aprender», concluyó «Látigo».

Durante la charla, el ex pugilista brindará su enorme conocimiento luego de haber pasado toda una vida en el mundo del boxeo y de haber compartido entrenamientos con grandes figuras como Monzón o Galíndez. Posteriormente responderá las preguntas del público presente.

