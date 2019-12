Publicó: Semanario Tribuna

“Me gusta dar lo mejor”

Con 9,63 puntos en toda su carrera, Jazmín Izcurdia fue la mejor egresada.

Ella es Jazmín Izcurdia, quien con un promedio de 9.92 en el último año, resultó ser la mejor egresada de nuestro Distrito. Jazmín cursó los años del secundario en el Instituto Federico Brandsen logrando un promedio total 9.63 en toda su carrera. TRIBUNA estuvo dialogando con la bella joven quien se define: “sobre exigente. Me gusta dar lo mejor. Si puedo, me esfuerzo”.

Jazmín afirma que no tuvo dificultades en las distintas áreas que conformaban el plan de estudio; “lo único que no me gusta es literatura”, aclara y se explaya: “en cambio me gusta mucho matemática, química, física pero también me encanta historia que no tiene mucho que ver con las ciencias exactas”. Hasta mitad de año estuvo abocada para rendir el First de Inglés pero luego arrancó con el curso de ingreso de la facultad. “A partir de mitad de año me dediqué al ingreso y me fue re bien. Voy a seguir Ingeniería química, y estuve cursando acá en Brandsen, en la Sociedad Rural, una vez por semana. En matemáticas, no me costó mucho, en la primera materia me saqué un 9.55 en promedio final”, asevera.

En cuanto a su paso por la escuela secundaria, la joven afirma que fue una gran etapa donde lo más importante fue la amistad, “además de todo lo que aprendí me dejó un montón de amigos. Espero que nos sigamos viendo, llevamos 12 años juntos, es un grupo re lindo y nos llevamos re bien”. Con reflexión y entusiasmo, Jazmín considera que la escuela aporta cultura general “y además permite desenvolverte en un montón de lugares y desarrollarte en una carrera posterior. Es muy importante que desde la escuela te acompañen y te orienten en tu vocación”; afirma.

Para Jazmín, además, la familia encabeza un lugar preponderante en el desarrollo educativo. “Mi mamá siempre me acompañó, soy lo que soy gracias a ella. Siempre está en lo que hago. Me ayuda a relajar porque soy muy exigente, pero a mí me gusta ser así, y ella lo entiende porque somos parecidas. Ella es re compañera, no todos tienen ese acompañamiento desde la familia, por eso lo rescato y lo valoro”, concluye.

Además de estudiar, Jazmín va al gimnasio tres veces por semana; “antes hacía danza ahora me gusta mucho ir a entrenar. Además, soy muy de las redes sociales, me gusta salir y divertirme los fines de semana con mis amigas. No soy rara”, comenta entusiasmada. Asimismo la bella jovencita considera que todo el tiempo invertido en el estudio no fue en vano “eso lo sentí en el ingreso a la facultad. El esfuerzo sirve y el hábito de estudio se va forjando año a año. El que no lo tiene le cuesta mucho sentarse a estudiar”. Por eso afirma que si tuviera que volver a cursar el nivel secundario lo haría de la misma manera. La fórmula para ella fue simple y efectiva: “atender en clase y después hacer un repaso o resumen; con eso ya estoy” expresa resuelta y con muchas ganas de encarar una nueva etapa en su formación académica

